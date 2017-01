Door: Bas den Hond − 01/01/17, 22:58

© anp. Donald Trump en zijn vrouw Melania op een feest in zijn resort Mar-a-Lago in Florida

Heeft Donald Trump goede voornemens voor 2017? Jazeker: "Make America great again!" kopte hij op oudejaarsavond in op de vraag van een journalist, tijdens een feest in zijn resort Mar-a-Lago in Florida.

Gelukkig nieuwjaar aan iedereen, ook aan mijn vele vijanden en degenen die me hebben bestreden en zo verschrikkelijk hebben verloren dat ze niet weten waar ze het moeten zoeken. Liefde! Donald Trump op Twitter

Kennelijk hoort een fijnere relatie met de media niet tot zijn goede voornemens, want de pers mocht maar een paar minuten vragen stellen. En ze moet het al bijna een half jaar zonder een serieuze persconferentie stellen.



Op zo'n persconferentie zouden dan wat pittige vervolgvragen zijn gesteld op Trumps losse opmerking, dat het nog steeds niet vast staat dat Rusland met hack-activiteiten de verkiezingen heeft proberen te beïnvloeden. Volgens Trump weet hij dingen die niemand anders daarover weet, maar zal het land daar pas dinsdag of woensdag nader over te horen krijgen.



Diezelfde dag was hij ook al ontsnapt aan de protective pool, een groep journalisten die hem bij al zijn activiteiten zouden moeten volgen en hun waarnemingen dan met alle andere media delen. Die groep waakhonden is al tientallen jaren traditie als het om de president gaat. Het doel is vooral, erbij te zijn wanneer er onverwachte dingen gebeuren - in het ergste geval een ongeluk of een aanslag.



Maar de pool is ook een megafoon voor de president om op elk moment het woord tot het land of de wereld te richten. Ook de verkozen president heeft zo'n pool, maar hij heeft er soms lak aan. In november ging Trump al eens eten in New York zonder de journalisten op sleeptouw, zaterdag ging hij golfen. Het land hoorde er natuurlijk toch van: via een tweet van een kennis. Wie zit er dan eigenlijk nog te wachten op een protective pool?



Zelf twitterde Trump zaterdag een goede wens voor het nieuwe jaar aan het land, maar helemaal positief was die niet getoonzet: "Gelukkig nieuwjaar aan iedereen, ook aan mijn vele vijanden en degenen die me hebben bestreden en zo verschrikkelijk hebben verloren dat ze niet weten waar ze het moeten zoeken. Liefde!" Volgens de aanstaande presidentiële woordvoerder, Sean Spicer, moeten we voor komend jaar meer van hetzelfde verwachten: Trump zal sociale media naar hartelust blijven gebruiken.

Media-doop

Als kandidaat bij de voorverkiezingen praat je tegen je partij, als kandidaat bij de algemene verkiezingen tegen het land, en als president tegen de wereld. Ari Fleischer, oud-woordvoerder van president George W. Bush

Geen nieuwe Trump dus in het nieuwe jaar, niet in zijn boodschappen, niet in zijn omgang met de pers, niet in zijn keuze van media. Dat zal de baan van Spicer extra interessant maken, want ondertussen gaat voor de president en zijn staf wel een heel nieuwe wereld open.



Het zondagse politieke programma Meet the Press van tv-netwerk NBC haalde zondag in een aan de media gewijde uitzending drie ex-woordvoerders van presidenten bij elkaar. Die leken bijna te smullen van de komende media-doop van president Trump en zijn mensen - een doop die zij ook hebben meegemaakt.



Ari Fleischer, die voor George W. Bush werkte: "Als kandidaat bij de voorverkiezingen praat je tegen je partij, als kandidaat bij de algemene verkiezingen tegen het land, en als president tegen de wereld." En Joe Lockhart, die voor Bill Clinton het woord voerde: "Een campagne lang kun je alles wat er verkeerd gaat verwijten aan die vent in het Witte Huis. Als je er zelf eenmaal zit, kan het al in januari zijn, of in februari, of nog wat later, maar er komt een moment dat je je realiseert: niemand verwijt die vorige vent ook nog maar iets." Op dat moment gaat de nieuwe president de pers nog nodig hebben, zei Nicolle Wallace, die Ari Fleischer opvolgde.

Remedie

Maar het zal lastig zijn om via die pers je boodschap te verspreiden als je eerst je aanhangers er van hebt overtuigd dat die pers niet te vertrouwen is. Omgekeerd krijgen de media het lastig met een president die elke dag het tegengestelde kan beweren van wat hij de dag ervoor zei. Trumps leek bijvoorbeeld zaterdag alweer meer te twijfelen aan de rol van de Russen in de verkiezings-hacks dan eerder in de week.



Volgens Lockhart is de remedie om gewoon niet meer elk woord van de president te rapporteren alsof het vreselijk belangrijk is, maar te melden wat er werkelijk gebeurt, in het beleid en in het land. Dat kan betekenen dat Trump maar zijn zin moet krijgen, en dat het systeem van de protective pool aan aanpassing toe is, zei Wallace.



En volgens Fleischer moet ook de dagelijks persconferentie van de woordvoerder van de president op de helling. Daar hebben prominente dagbladen en tv-stations nu nog een monopolie op de voorste rijen, en van de honderden journalisten die het Witte Huis volgen, kunnen er maar vijftig in de zaal. Fleischer stelt voor dat er elke dag andere groepen journalisten zitten, zodat de woordvoerder van de president de ene dag politieke vragen krijgt, en een andere dag vooral vragen over bijvoorbeeld de economische situatie.



Of de antwoorden die de woordvoerder dan geeft ook werkelijk het standpunt van de president weergeven, of dat het alweer veranderd is, dat moeten die journalisten dan natuurlijk nog maar afwachten. Of controleren op Twitter, merkte Wallace nog op. "En die gedachte maakt me tamelijk onrustig."