Door: Bas den Hond − 30/12/16, 22:26

© epa. Obama legt voor Trump een paar lastige problemen klaar waar hij na 20 januari pijlsnel mee aan de slag moet, of hij wil of niet.

Verkiezingskoorts Het zit Donald Trump even niet mee. De aanstaande president van Amerika is in zijn element als hij in het middelpunt van de aandacht staat. Met een enkele tweet kan hij de agenda van de media doorgaans naar zijn hand zetten. Maar de afgelopen dagen was het Barack Obama's beurt.

Zijn adviseur Kellyanne Conway klaagde tegen tv-zender CNN dat het Obama er om te doen lijkt te zijn, haar baas voor het blok te zetten

De nog-even-president van Amerika liet Israël vallen in de Veiligheidsraad vanwege het nederzettingenbeleid, en strafte Rusland af vanwege vergaande bemoeienis met de presidentsverkiezingen.



Daarmee legt Obama voor Trump een paar lastige problemen klaar waar hij na 20 januari pijlsnel mee aan de slag moet, of hij wil of niet. Zijn adviseur Kellyanne Conway klaagde tegen tv-zender CNN dat het Obama er om te doen lijkt te zijn, haar baas voor het blok te zetten.



De beide betrokken landen gaan ervan uit dat de regering-Trump een verademing zal zijn na acht jaar Obama. En het is in elk geval waarschijnlijk dat de VS binnenkort weer de vertrouwde steunpilaar van Israël zullen zijn. Trump, de Republikeinen - die de meerderheid in het Congres hebben - en zelfs sommige Democraten waren het zwaar oneens met de weigering van Obama, een resolutie tegen de Israëlische nederzettingen in de Veiligheidsraad van de VN te blokkeren.

Toponderhandelaar

Of Rusland ook gaat profiteren van een andere wind in Washington, is minder zeker. De afgelopen maanden deed Trump de berichten over de Russische hack-activiteiten tegen de Democratische partij en de campagne-organisatie van Hillary Clinton steeds af als onbewezen verhalen. Hij heeft in het verleden zijn bewondering voor Poetins stevige stijl van leiderschap uitgesproken en wil een betere relatie met Rusland. Dus het is niet onlogisch dat Vladimir Poetin besloot de sancties en uitwijzingen nog even niet met gelijke munt terug te betalen.



Maar als het om de Russische hacks gaat, kan Trump de afstraffing van zijn voorganger niet zomaar ongedaan maken. Hij zou daarmee de stellige conclusie van zijn inlichtingendiensten verwerpen, en de mening in de wind slaan van zowel de Republikeinen als de Democraten in het Congres. De diagnose 'nuttige idioot' - een term uit het Sovjet-tijdperk - die critici voor de verkiezingen op Trump van toepassing verklaarden als het om zijn Rusland-liefde ging, zou dan bijna unaniem gesteld worden.



De enige uitweg voor Trump is onderhandelen. Nu Israël eenmaal veroordeeld is door de Veiligheidsraad, en Rusland nu eenmaal sancties zijn opgelegd, heeft hij aan beide landen iets om weg te geven. Nog een paar weken, en de wereld gaat zien of hij werkelijk de toponderhandelaar is die hij zelf zegt te zijn, of toch meer die nuttige idioot.