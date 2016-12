Door: Bas den Hond − 26/12/16, 22:08

© afp. President Barack Obama en president-elect Donald Trump tijdens hun eerste ontmoeting in het Witte Huis.

Verkiezingskoorts Het is niet de gewoonte, en ook niet erg handig, maar het begint er haast op te lijken dat de Verenigde Staten tot 20 januari twee presidenten hebben. Een echte, Barack Obama, die het nog steeds voor het zeggen heeft, en de aankomende, Donald Trump, die al verlangend zijn hand uitsteekt naar het stuurwiel van het schip van staat.

Dat schip gaat straks zijn koers wijzigen. En net als bij een zeilschip dat 'door de wind' gaat (eerst zeilt het met de wind schuin voor van bakboord, daarna van stuurboord) geeft dat even een moment van chaos, van klapperende zeilen, van verlies van vaart. Daarna komt het hopelijk allemaal weer op gang, in een nieuwe richting.



Heel duidelijk werd dat toen vrijdag de Veiligheidsraad van de VN een resolutie aannam die de Joodse nederzettingen in bezet gebied veroordeelde als 'illegaal'. Met goedvinden van de VS. De Amerikaanse ambassadeur stemde er niet voor, maar trof de resolutie ook niet met een veto, zoals de VS in voorgaande gevallen altijd wel deden.



Aan die stemming ging druk diplomatiek verkeer vooraf. Nadat duidelijk werd dat Obama niet langer tot elke prijs de beschermheer van Israël in de Veiligheidsraad wilde zijn, deed de Israëlische regering een beroep op hem om van die ongehoorde stap af te zien. Premier Benjamin Netanyahu benaderde echter ook Donald Trump. En die liet via Twitter duidelijk merken hoe hij er over dacht: de VS moest absoluut wel dat veto uitspreken. Maar Obama luisterde niet.



Is de uitspraak van de Veiligheidsraad daarmee 'eventjes historisch', een uitstapje naar een klinkklare veroordeling van Israël die onder Trump niet meer zal worden herhaald? Het lijkt erop. Want terwijl Obama tot vrijdag de Joodse staat de hand boven het hoofd hield in de hoop dat hij daarmee ruimte schiep voor onderhandelingen, wil Trump juist krachtiger dan ooit steun geven aan Israël.

Niet alleen wil hij niets weten van een veroordeling van de nederzettingen, hij heeft tijdens de campagne ook beloofd de ambassade van de VS te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. En droeg een nieuwe ambassadeur voor die dat van harte ondersteunt. Eerdere Republikeinse presidentskandidaten hebben dat ook beloofd, maar na hun verkiezing nooit aangedurfd.



Het is wel de lijn die veel Republikeinse politici al heel lang bepleiten. Onvoorwaardelijke steun aan Israël is de enige mogelijke keus, vindt namelijk de grote groep evangelicale christenen onder hun kiezers. Dus misschien gaat Trump het nu wel doen.



Het is ook mogelijk dat Trump, een briljante onderhandelaar als je hem zelf moet geloven, de verhuizing van de ambassade ziet als een drukmiddel om de Palestijnen in beweging te krijgen: ze zullen snel akkoord moeten gaan met een compromis over die nederzettingen en over Jeruzalem, als ze nog iets willen overhouden van hun nationale aspiraties.



Je weet het niet met Donald Trump. Een soortgelijk raadsel is zijn standpunt over nucleaire bewapening. In een tweet kondigde hij afgelopen week aan dat hij het kernwapenarsenaal van de VS wil moderniseren en uitbreiden. Het leek een reactie op een uitspraak van de Russische president Vladimir Poetin. Nu is modernisering al aan de gang onder Obama, dat is niet controversieel. Maar uitbreiding? Het aantal kernwapens van de VS en Rusland is de afgelopen decennia juist stukken kleiner geworden.

Zorgwekkende tweets

Medewerkers van Trump probeerden na die tweet duidelijk te maken dat hun baas echt geen liefhebber is van kernwapens. Maar hij viel hen af door in een gesprek met een journaliste van MSNBC nog eens duidelijk zeggen: "Laat het dan maar een wapenwedloop worden. We zullen ze in alle opzichten de baas zijn en de langste adem hebben."



Die tweets zijn zorgwekkend voor buitenlandse regeringen, maar ook voor ambtenaren op het ministerie van buitenlandse zaken. Want al tellen ze maar hoogstens 140 tekens, het zijn wel uitspraken van de president. En omdat hij - niet de minister van buitenlandse zaken - degene is die bepaalt wat de VS de rest van de wereld te zeggen hebben, moeten alle projecten, beleidsnotities en toespraken daaraan conformeren.



Daar komt nog bij, schrijft Fred Kaplan op website Slate.com, dat de mensen die Trump om zich heen heeft verzameld om de ministeries van defensie en buitenlandse zaken te leiden, totaal geen ervaring hebben in buitenlandse politiek, maar wel gewend zijn dat er - in het leger voor ex-generaal James Mattis, bij Exxon voor ex-topman Rex Tillerson - naar hen geluisterd wordt. Dat staat garant voor meer dan het gebruikelijke aantal conflicten tussen die twee ministeries, waarin Trump de knoop zal moeten doorhakken.



Op website Politico schreef een oud-adviseur van Obama, Shamila Chaudhary, bijna medelijdend over de ambtenaren die de komende jaren "kostbare tijd zullen verspillen met het ontcijferen van tweets, terwijl ze wanhopig proberen aanwijzingen te vinden over wat de Amerikaanse diplomatie eigenlijk wil zeggen in het Trump-tijdperk."