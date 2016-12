Door: Jelle Brandsma − 24/12/16, 14:34

De politieke partij Denk verliest met het vertrek van Sylvana Simons een belangrijke troef en haar aftocht wijst op heibel in de tent. Beide zijn slecht voor het imago voor de beweging die de van de PvdA afgescheiden Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk vorig jaar begonnen. Simons wil een eigen partij beginnen onder de naam 'Artikel 1'.

De komst van Simons betekende in mei een verbreding van de partij met de eerste vrouw op de lijst, een Surinaams- Nederlandse en een niet-moslim. Bovendien is Simons een befaamd gezicht, bekender dan Kuzu en Öztürk zelf en de derde politieke kompaan Farid Azarkan, voorman van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Tot haar politieke entree was Simons regelmatig gast in praatprogramma's. Daar kondigde zij ook aan zich aan te sluiten bij Kuzu en Öztürk.



Over waarom zij vertrekt bij Denk zei Sylvana Simons vandaag in een interview met de Volkskrant: "Denk appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie." Bij de oprichting van de partij betoogden Kuzu en Öztürk dat zij juist verbinding in de samenleving willen bewerkstelligen. Simons vindt ook dat Denk te conservatief is en geen oog heeft voor de situatie van vrouwen en homoseksuelen. Simons zelf en partijleider Kuzu waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Publiciteit en bedreigingen

De aansluiting van Simons bij Denk leverde de partij veel publiciteit op. In televisieprogramma's had zij eerder al aandacht gevraagd voor discriminatie en in rascime. Na haar stap op het politieke podium trok zij hiermee nog meer publiek en dit leidde tot bijval, kritische reacties en zelfs bedreigingen. Simons signaleert dat Denk alleen maar blij reageerde op al die commotie vanwege de publiciteit en haar onvoldoende steunde toen zij beveiliging nodig had.



In de peilingen was Denk tot op heden goed voor nul tot drie zetels. De partij mikt met name op allochtonen die het idee hebben dat zij in de Nederlandse samenleving onvoldoende aan hun trekken komen. Op een bijeenkomst in Utrecht waar deze krant over schreef was het dominante geluid bij de achterban dat je bij Denk 'mag zijn wie je bent'. Er waren Turkse en Marokkaanse Nederlanders en een enkele witte aanhanger van de partij.

Artikel 1

De progressieve stroming van Denk is met het vertrek van Simons nagenoeg weg, tenzij de partij goede andere namen heeft weten te vinden. De partij presenteert binnenkort de kandidatenlijst. Denk richt zich op de zielige allochtoon en conservatieve moslim, meent Simons. Zij verwacht dat er ook heel veel progressief denkende Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn die een multi-etnische samenleving willen opbouwen. Bij Denk treft zij boosheid. "De partij biedt geen perspectief en toont geen leiderschap. Ik ben blij dat zij rascime op de politieke agenda hebben gezet, maar wil niet alleen maar tègen iets zijn", zegt zij in het interview.



Het programma dat Simons wil opstellen met haar nieuwe partij toetst thema's aan artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk wordt behandeld. De Grondwet geldt natuurlijk al voor alle Nederlanders, maar Simons meent dat artikel 1 niet consequent wordt toegepast. "Het fundament van onze rechtstaat staat onder druk. Als wij niet solidair zijn en thema's die in de Kamer worden besproken niet consequent aan deze wet toetsen rijden wij straks als samenleving het ravijn is."