© Sander de Wilde. Cecilia Malmström: "We geloven nog steeds dat handels-akkoorden goed zijn en het sluiten van grenzen en het bouwen van muren niet."

Interview Eurocommissaris Cecilia Malmström (handel) had het zwaar in 2016. Handels-overleg met de VS (TTIP) en Canada (Ceta) stuitte op hevig verzet en de Britten houden de Unie voor gezien. 'We krijgen het EU-handelsbeleid niet verkocht als de lidstaten niet meewerken', zegt ze.

Van alle achtentwintig Eurocommissarissen heeft Cecilia Malmström waarschijnlijk de hardste en aanstekelijkste schaterlach

Geboren 15 mei 1968 in Stockholm.

1999-2006: Lid van het Europees Parlement, namens de Zweedse Liberale Volkspartij (zit in dezelfde Europese groepering als D66 en VVD).

2006-2010: Zweeds minister voor europese zaken.

2010-2014: Europees Commissaris voor binnenlandse (EU-)zaken, waaronder migratie.

2014-heden: Europees Commissaris voor handel.

Malmström woont in Brussel met haar echtgenoot en hun tweelingdochter en -zoon.

Van alle achtentwintig Eurocommissarissen heeft Cecilia Malmström waarschijnlijk de hardste en aanstekelijkste schaterlach. Ze laat hem horen op haar werkkamer op de elfde verdieping van het commissiegebouw in Brussel, na een bloedserieus gesprek over het voorbije rampjaar, ook op haar terrein: het EU-handelsbeleid.



In de vorige Europese Commissie had de Zweedse een andere portefeuille met andere kopzorgen. Ze werd toen overdonderd door de eerste grote drama's in de migratiecrisis. Dieptepunt was de vluchtelingenbootramp bij Lampedusa op 3 oktober 2013, met zeker 360 doden. Malmström schoof aan bij de ene crisisvergadering na de andere. Er zouden nog vele Middellandse-Zeedoden volgen.



En dan nu internationale handel, in het annus horribilis 2016. Daarin zagen we drama's van een heel andere orde, zoals Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement, het EU-handelsverdrag met Canada), TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, het bevroren overleg over vrijhandel met de Verenigde Staten) en uiteraard Brexit, met zijn complexe handelsimplicaties.



Na een half uur somberen is de slotvraag of Malmström soms steeds het kortste strootje trekt als de commissieportefeuilles worden verdeeld.



Dat is het moment van haar schaterlach.



"Tsja, wat zal ik straks eens gaan doen? Als democratisch gezant naar Noord-Korea? Als u nog suggesties heeft... toen mijn premier me in 2014 vroeg of ik hier wilde blijven, en eventueel handel wilde doen, dacht ik: hm, handel... vergeleken met migratie klinkt dat vrij rustig. Ik heb de uitdagingen een beetje onderschat."

De hoeveelheid moeilijkheden is nu enorm en ze gebeuren allemaal tegelijkertijd. Dus ja, het was een slecht jaar Cecilia Malmström, Eurocommissaris

© anp. Cecilia Malmström

Was dit het zwaarste jaar uit uw carrière?

"We hebben veel moeilijke jaren gehad. Maar de hoeveelheid moeilijkheden is nu enorm en ze gebeuren allemaal tegelijkertijd. Dus ja, het was een slecht jaar."



Tijdens het hoogtepunt van de Ceta-crisis stond de Canadese handelsminister Chrystia Freeland bijna in tranen op de stoep van de Waalse regering in Namen (het Waalse parlement weigerde in oktober enige tijd het EU-akkoord met Canada goed te keuren, red.). Met dit Europa zijn geen zaken te doen, zei Freeland, de wanhoop nabij. Heeft u ook momenten gehad van woede of frustratie?

"Ja, vele malen. Het meest gefrustreerd was ik over de beschuldigingen in de richting van Canada. Dat het land een lakei van de Verenigde Staten zou zijn, een Trojaans paard van het Amerikaanse grootkapitaal... (met stemverheffing:) We hebben het hier over een van de meest democratische landen van de wereld. Op de ranglijsten staan ze hoger dan sommige van onze eigen lidstaten. Dat heeft me echt boos gemaakt. Het was zó beledigend tegenover Canada. Zo ervoer Chrystia het ook. Het was oneerlijk."



Ceta werd uiteindelijk gered door een aanvullende verklaring waarmee de zorgen van Wallonië werden weggenomen. Dat doet denken aan de bijsluiter die premier Rutte afdwong voor het EU-Oekraïne-associatieverdrag.



Het lijkt een trend te worden dat dergelijke akkoorden achteraf allerlei verklarende voetnoten krijgen die verder niets aan de verdragen veranderen. Kennelijk zijn die verdragsteksten niet helder, kan dat niet beter in de toekomst?

"Handelsakkoorden zijn geen dingen die je op een vrijdagavond even leest. Ze zijn technisch. Het is een trend dat mensen de laatste tijd kritischer en bewuster zijn geworden. Maar niet iedereen gaat die 1600 pagina's lezen. Die extra verklaringen zijn een instrument om uit te leggen dat we geen normen en standaarden verlagen en dat we het milieu beschermen.



© Sander de Wilde. Cecilia Malmström

TTIP is iets totaal anders, dat bestaat niet eens! Ceta staat al jarenlang online, iedereen heeft het kunnen lezen Cecilia Malmström, Eurocommissaris

"Zeker, alle inspanningen draaien nog steeds om het vergemakkelijken van handel. Ik ben Zweeds, u bent Nederlands, u weet waar we het over hebben. We doen dit al honderden jaren.



"We zijn nog steeds de grootste economie van de wereld en moeten onze waarden onderstrepen: arbeidsrechten, elementaire mensenrechten. Zodat datgene waar we op hameren in andere internationale fora, over klimaatverandering en milieu, ook vastligt in ons handelsbeleid."



Over Ceta werd gezegd dat het een 'TTIP in vermomming' was.

(verontwaardigd) "TTIP is iets totaal anders, dat bestaat niet eens! Ceta staat al jarenlang online, iedereen heeft het kunnen lezen. Vergeet ook niet dat 20 of 21 landen er geen problemen mee hadden. In vier, vijf landen was verzet. Het is echt niet zo dat heel Europa tegen is."



Het TTIP-proces is tot stilstand gekomen. Wat is er misgegaan?

"Er is niets misgegaan. Er lagen alleen zo veel kwesties op tafel, we kwamen gewoon tijd tekort. Met het naderen van de Amerikaanse verkiezingen drong tot beide partijen door dat we het voor die tijd niet af konden krijgen. Wat we misschien verkeerd hebben gedaan, is dat we aan het begin (in 2013, red.) de verwachting hebben gewekt dat het een snelle klus zou zijn.



"Als er geen verkiezingen waren geweest in de Verenigde Staten, zouden we nu in de afrondende fase hebben gezeten. Daarnaast zijn de Amerikanen ook gaan twijfelen door het verzet in Europa: 'Willen jullie dit eigenlijk wel?'"

Dat is een belangrijke les van dit jaar. Op het moment dat regeringen dat mandaat afgeven, moeten ze hun burgers erbij betrekken Cecilia Malmström, Eurocommissaris

Tijdens recente Europese toppen bevestigden alle 28 regeringsleiders dat ze nog steeds volledig achter TTIP stonden. Maar ze hebben er eigenlijk nauwelijks iets mee gedaan.

"Dat is het probleem. Wij als Europese Commissie doen ons werk. Je kunt altijd zeggen dat we het beter kunnen, we hebben geprobeerd transparant te zijn. Ik weet niet hoeveel honderden bijeenkomsten ik heb bijgewoond. Er zijn zeker drie, vier Europese toppen geweest waarop regeringsleiders hun TTIP-ambities unaniem hebben vastgelegd. Maar dan komen ze thuis, en ófwel zeggen ze er niets meer over, ófwel bekritiseren ze TTIP zelfs. Hoe kunnen burgers er dan in geloven? Nationale leiders staan dichter bij de bevolking dan de Europese Commissie. TTIP wordt soms beschouwd als een project van de commissie, maar nee: we doen dit namens de lidstaten, zij geven ons hun mandaat.



"Dat is een belangrijke les van dit jaar. Op het moment dat regeringen dat mandaat afgeven, moeten ze hun burgers erbij betrekken. Ga naar het Nederlandse parlement en leg het uit: we onderhandelen nu met Japan, of met Indonesië. We denken dat dit goed is vanwege dit en dat. Er zijn ook zorgen: dit en dat. Wat vinden jullie? Vervolgens kan het parlement de dialoog aangaan met maatschappelijke organisaties: vakbonden, milieuorganisaties, enzovoorts. Dan komt er een debat, in plaats van dat mensen opeens zeggen: 'hee, het is vijf voor twaalf, Ceta komt eraan'. We kunnen dit soort akkoorden niet 'verkopen' aan de Europese Unie als de lidstaten niet meewerken."



© Sander de Wilde. Cecilia Malmström

Wat we vermoeden, is dat grote internationale handelsakkoorden niet echt Trump zijn ding zijn Cecilia Malmström, Eurocommissaris

Intussen heeft aankomend president Trump er nog steeds niets over gezegd.

"Tijdens de hele verkiezingscampagne heeft hij TTIP geen enkele keer genoemd. Wat we vermoeden, is dat grote internationale handelsakkoorden niet echt zijn ding zijn. Waarschijnlijk zal er met TTIP niets gebeuren de komende zeven, tien maanden. In de VS duurt het altijd minstens zes maanden voordat zo'n nieuwe ploeg echt aan de slag is. Dat zou ook onder Hillary Clinton het geval zijn geweest. Wat we nu doen, is de tekst die we hebben, opschonen en netjes in de doos doen, zodat we die er op zeker moment weer uit kunnen halen."



Is het presidentschap van Trump aanleiding voor de EU om actiever te worden in bijvoorbeeld Azië, en de scherven op te rapen van het Trans-Pacific Partnership-akkoord dat Trump nu wil laten vallen? (dat TPP-akkoord kwam onder Obama tot stand met elf landen rond de Stille Oceaan, red.)

"We rapen geen scherven op. We zijn daar zelf al heel lang actief. We hebben een akkoord met Zuid-Korea en staan op het punt een akkoord te sluiten met Japan. We beginnen te onderhandelen met Australië en Nieuw-Zeeland. We boeken vooruitgang met Mexico, we beginnen met Indonesië. Dus we zijn al volop aanwezig. We geloven nog steeds dat handelsakkoorden goed zijn en het sluiten van grenzen en het bouwen van muren niet. Dus mochten de Verenigde Staten een tijdje afwezig zijn op dat podium, dan is dat voor ons geen reden om te stoppen."



Gaan jullie de inspanningen ook opvoeren?

"Sommige landen hebben te kennen gegeven dat ze dat willen doen met ons, zoals Mexico en Japan. Die zijn inderdaad gretig. We intensiveren de gesprekken. Met Japan hopen we begin volgend jaar definitief rond te komen."



Over dat aanstaande EU-Japan- akkoord hoor je weinig, dat is het afgelopen jaar buiten de schijnwerpers gebleven.

"Ik weet het. Overal waar ik kom, vraag ik: 'wil echt niemand iets weten over Japan?' De vragen gingen alleen over TTIP. Die deal met Japan is echt geen geheim, hoor. We brengen geregeld verslag uit."

Na de Brexit-stemming zag je het vertrouwen in de EU zelfs stijgen. Maar het is waar, we hebben een vertrouwensprobleem Cecilia Malmström, Eurocommissaris

© anp.

Toch is er kans dat critici straks over dat EU-Japan-akkoord zeggen: daar heb je weer zo'n achterkamertjes-deal waar wij geen inspraak in hadden.

"Best mogelijk. Maar alles staat op de website. Waar ik ook kom, zeg ik: we hebben het nu wel over TTIP en Ceta, maar we doen ook dit en dit."



Is het grootste probleem van het EU-handelsbeleid niet dat de burgers er totaal geen vertrouwen meer in hebben? De Europese Commissie lijkt in hun ogen niets goed te kunnen doen.

"Volgens peilingen vertrouwen sommige landen de commissie meer dan hun eigen parlementen en politici. Na de Brexit-stemming zag je het vertrouwen in de EU zelfs stijgen. Maar het is waar, we hebben een vertrouwensprobleem. We moeten bewijzen dat we kunnen leveren.



"In het handelsoverleg is veel veranderd. Vroeger gingen onderhandelingen over tarieven en markttoegang. Vandaag eisen de burgers dat we praten over standaarden, transparantie, duurzame ontwikkeling en klimaat. Dat maakt het complexer en politieker. Wat we met TTIP hebben gedaan, die honderden documenten online zetten, samenvattingen maken en bijeenkomsten houden, dat moeten we met alle onderhandelingen doen. Dat zullen we ook doen. Nu de lidstaten nog."



Hoe druk krijgt u het straks met de Brexit-onderhandelingen?

"Hangt ervan af. Als er over een geheel nieuw handelsakkoord moet worden onderhandeld met Groot-Brittannië, als derde land, dan komt dat bij ons terecht. We hebben 37 handelsakkoorden waarin de Britten ook partij zijn. Daar moeten ze uit verwijderd worden. Dan hebben we wel wat werk te doen, ja."



De Britse EU-ambassadeur in Brussel denkt dat het proces tien jaar zal duren. Is dat een realistische schatting?

"Geen idee. We hebben zoiets nooit eerder gedaan. Er moet over ontzettend veel dingen worden onderhandeld: de begroting, onderzoekssamenwerking, douanesamenwerking, pensioenfondsen, Erasmus-programma's... het is een gigantische berg onderwerpen. Het was een huwelijk van 43 jaar. Dus ik kan er geen schatting op plakken."