Door: Bas den Hond − 24/12/16, 10:05

© afp.

Haast Obama laat zijn pen en personeel flink werken tot 20 januari. Voor Trump begint, moeten er nog veel besluiten worden getekend.

'We gaan rennend over de finish', schreef de baas van het Amerikaanse milieu-agentschap EPA aan haar personeel. Op het Witte Huis kregen ambtenaren de vraag om alsjeblieft een griepprik te halen, anders zouden ze het allemaal niet redden voor 20 januari. Op die dag wordt de pen van president Barack Obama machteloos en dus wil hij voordien nog tientallen besluiten ondertekenen.



Bij die eindstreep staan de Republikeinen met uitgestoken been te wachten. Besluiten die de president er op het laatste moment doorheen jaagt beloven ze zeer kritisch te bekijken en eventueel terug te draaien.



Dat is allemaal traditie: de Democraten hadden in 2008 dezelfde boodschap voor George W. Bush, toen die het stokje moest overgeven aan een Democratische opvolger.



Sommige besluiten die Obama op het laatste moment neemt, staan voor altijd vast. De Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding van het land, kan Bruce Springsteen, Robert de Niro en negentien andere Amerikanen niet meer worden afgepakt. Evenmin hoeven de honderden gevangenen die hij de afgelopen week gratie of strafvermindering verleende bang te zijn dat het een droom was.

Oliewinning

De besluiten van een net vertrokken president kunnen niet zomaar worden teruggedraaid

Ingewikkelder ligt het voor het verbod op het zoeken naar olie en gas voor de Atlantische en Arctische kust. Volgens het Witte Huis zegt het wetsartikel waarop Obama's besluit van deze week steunt alleen dat een president gebieden mag 'onttrekken' aan oliewinning, niet 'vrijgeven'. Dat laatste zou dus ook geen bevoegdheid zijn van zijn opvolger, Donald Trump. Maar niet iedereen is het met die interpretatie eens.



De afgelopen jaren klaagden de Republikeinen dat Obama het Congres, waar ze met hun meerderheid veel van zijn wensen blokkeerden, omzeilde. Hij zou zijn bevoegdheid om op allerlei terreinen zelf regels af te kondigen onbetamelijk ver hebben opgerekt. Trump heeft beloofd veel van die regels terug te draaien.



De besluiten van een net vertrokken president zijn niet zomaar een speelbal van zijn opvolger. Met name als het besluit al is gepubliceerd in het staatsblad moet bij de intrekking dezelfde lange procedure worden gevolgd als bij het uitvaardigen: onderzoek, ter inzage leggen, inspraak, definitief besluit. Wil de intrekking bij de rechter overeind blijven, dan moet de regering harde argumenten en wetenschappelijke feiten aanvoeren.

Moslims registreren

Voor recente regelgeving dreigen de Republikeinen echter gebruik te maken van een tot nu toe zelden gehanteerd wapen: een wet die zegt dat elk besluit van de president binnen zestig zittingsdagen van het Congres teruggedraaid kan worden.



Omgekeerd deed Obama deze week een verrassende zet: hij schafte een regeling af die Trump goed had kunnen gebruiken. Het 'in- en uitreis-registratiesysteem voor nationale veiligheid' dwong in 2002/2003 bezoekers uit 25 landen zich te registreren bij de autoriteiten en zich soms zelfs regelmatig te melden. Het ging om landen waar de meerderheid moslim is.



Het systeem leidde onder Obama een slapend bestaan, maar hij nam het zekere voor het onzekere: als Trump, zoals hij eerder beloofde, moslims wil weren of registreren, moet hij zelf maar een nieuwe regeling maken.