Door: Romana Abels − 26/12/16, 23:25

Tien politici In het hoogseizoen van de ranglijstjes distantieert de Haagse parlementaire pers zich van haar eigen traditionele verkiezing. Voor het eerst in veertien jaar zullen de journalisten aan het Binnenhof bij gebrek aan animo geen politicus van het jaar aanwijzen. Dat weerhoudt de redactie van Plein 2 er niet van om terug te blikken op vier jaar Rutte II. Voor ons sprongen deze tien politici eruit.

10. Pieter Omtzigt

Pitbull die menig bewindspersoon uit z'n slaap moet hebben gehouden. Knokte zich terug in het CDA, beet zich stevig vast in het MH17-dossier, de benzineprijzen aan de grens en de pensioenen. Dwong met D66 eerherstel af voor MH17-anatoom George Maat en zal in Den Haag voor altijd verbonden zijn aan de term 'feitenrelaas'.

9. Carola Schouten

Financieel brein van de vierkoppige ChristenUnie-fractie die nog voor de start van Rutte II grote resultaten wist te boeken met het lente-akkoord. Koppelt een toegankelijk karakter aan doorzettingsvermogen en politiek raffinement. Heeft ondanks vele successen geen enkele vijand gemaakt.

8. Pia Dijkstra

Kalm Kamerlid dat met geduld en begrip voor tal van ethisch beladen voorstellen steun verzamelde. Schreef dit jaar parlementaire geschiedenis met een uiterst nipte meerderheid voor haar voorstel donorregistratie te verplichten en richt zich nu op een wet om 75-plussers recht op zelfbeschikking te geven bij 'voltooid leven'.

7. Tunahan Kuzu

Aanvankelijk onzichtbaar Kamerlid dat na zijn breuk met de PvdA-fractie racisme en discriminatie in Nederland agendeerde en daarmee een open zenuw in de samenleving wist te raken. Kreeg de kritiek een moslimpartij met banden met Turkije te zijn, maar verbreedde de beweging Denk met het aantrekken van antiracisme-activist Sylvana Simons.

6. Edith Schippers

VVD-minister die deed wat jaren voor onmogelijk werd gehouden: de zorgkosten onder controle krijgen. De grafiek buigt nog niet af naar beneden, maar met een stijging van 1 procent per jaar is het kabinet dik tevreden.

5. Klaas Dijkhoff

Benjamin van het kabinet die een uitweg vond uit de bed-bad-broodcrisis en regelde dat vorig jaar, toen een recordaantal asielzoekers aanklopte, niemand op straat hoefde te slapen. Terwijl minister Ard van der Steur zich telkens in de nesten werkte, is Dijkhoff, nummer 5 op de VVD-lijst, op geen foutje te betrappen.

4. Geert Wilders

Op drie na langstzittende Kamerlid dat zich aan het Binnenhof nog altijd als outsider weet te presenteren. Zag drie fractiegenoten vertrekken na zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak, waarna de partij in een crisis verkeerde. Maar zie hoe de PVV er voorstaat: hoog in de peilingen, een leider die weer bulkt van zelfvertrouwen. Wilders wil premier worden. Zijn veroordeling hindert hem niet. Integendeel.

3. Khadija Arib

Zelfbenoemde 'lastpak' uit de PvdA-fractie die dit jaar als eerste Nederlandse met een migratieachtergrond tot Tweede Kamervoorzitter werd verkozen. Trotseerde de galspuwerij van de PVV en herstelde het aanzien van het voorzittersvak na jaren van kritiek op voorganger Anouchka van Miltenburg. Zit de debatten kordaat en vrolijk voor.

2. Diederik Samsom

Bevlogen idealist die de PvdA verrassend naar 38 zetels omhoog én richting kabinet stuwde, maar zijn tomeloze inzet niet zag beloond door de achterban. Kreeg met de VVD de economie weer op de rails, hing met half sociaal-democratisch Europa aan de lijn voor de Turkijedeal en was de drijvende kracht achter het energieakkoord. Keert vroeg of laat ongetwijfeld terug aan 't Binnenhof.

1. Mark Rutte

Onbetwiste nummer één. Retorisch sublieme teflonpremier die zich geen zorgen maakt, maar zorgen wil wegnemen en daarvoor tal van akkoorden met onvoorziene politieke coalities wist te sluiten. Trok Nederland uit de crisis, speelde een hoofdrol bij de migratiedeal met Turkije en weet met zijn kabinet hoogstwaarschijnlijk voor het eerst in bijna twintig jaar de rit uit te zitten. Een huzarenstukje.