Door: Jenny Velthuys − 30/11/16, 11:01

Referendum Rotterdam heeft te veel goedkope woningen, vindt het stadsbestuur. Vandaag stemmen Rotterdammers over het plan die te vervangen door duurdere huizen.

Gaat Rotterdam meer woningen bouwen voor de hogere inkomens? Daarover stemt de bevolking van de stad vandaag in een referendum.



In vergelijking met de andere grote Nederlandse steden is Rotterdam nog erg betaalbaar. Er staan 165.000 woningen met een maandelijkse huurprijs onder 629 euro of een WOZ-waarde tot 122.000 euro. Wethouder Ronald Schneider (wonen, Leefbaar Rotterdam) wil daar verandering in brengen. Wat hem betreft wordt het aantal goedkope woningen met 12 procent verminderd.



Rotterdam is hot. Nu Amsterdam voor steeds meer mensen onbetaalbaar is, trekken young professionals en gezinnen met een goed inkomen vaker naar Rotterdam. Ook internationaal groeit de belangstelling voor de havenstad.



Schneider wil op die belangstelling inspelen door 20.000 goedkope woningen te vervangen door 36.000 (middel)dure woningen. In de 'Woonvisie 2030' kondigde hij aan van plan te zijn 15.000 sociale huurwoningen te slopen en 10.000 woningen te renoveren of samen te voegen. Daarvoor in de plaats komen maar 5000 nieuwe sociale huurwoningen.

Veel Rotterdammers hebben het gevoel dat ze worden weggejaagd

Weinig aandacht

Maar volgens HuurdersNetwerk Rotterdam vergeet Schneider de 40.000 huishoudens in het lage middensegment

Voor de sloop van sommige huizen valt veel te zeggen. In wijken als Crooswijk voldoen veel krappe flatgebouwtjes al jaren niet meer aan de normen. De huizen hebben ramen van enkel glas en muren zijn scheefgetrokken.



Toch wonen veel Rotterdammers liever in zo'n huis dan dat ze de plannen van Schneider goedkeuren. Ze hebben het gevoel te worden weggejaagd en zijn bang dat ze over een poosje geen huis in Rotterdam meer kunnen betalen.



Volgens Schneider kent zijn stad een overschot aan goedkope woningen, aangezien er maar 125.000 huishoudens zijn die recht hebben op zo'n huis. Maar volgens HuurdersNetwerk Rotterdam vergeet Schneider de 40.000 huishoudens in het lage middensegment. Deze huishoudens hebben geen recht op huurtoeslag, maar kunnen ook geen vrijesectorwoning betalen. Daarnaast zou de Woonvisie te weinig aandacht besteden aan het groeiende aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen. Of de toename van zzp'ers.



Een aantal huurders- en bewonersorganisaties heeft daarom met steun van oppositiepartij SP het actiecomité Woonreferendum opgezet. Bij een opkomst van 30 procent is het referendum geldig. Schneider heeft toegezegd dat hij bij een negatieve uitslag met de raad gaat praten over aanpassing van zijn Woonvisie.

TEGEN

© Arie Kieviet. Saskia van Uden (r): 'Ik hoef geen gouden kraan, alleen dubbele beglazing'.

Stien Weijgertse (76) en dochter Saskia van Uden (45) wonen al hun hele leven in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Ze stemmen 'tegen'. Saskia woont niet ver van haar ouders met haar man en dochter in een huurhuis.



Saskia van Uden: "Ik heb twee zussen die buiten de stad wonen. Prachtige huizen, maar zo stil op straat. Hier kent iedereen elkaar. Vorige maand is een jongen uit de wijk verongelukt, heel Crooswijk stond op de begraafplaats. Vier avonden achter elkaar was er vuurwerk. Ik wil de wijk niet uit.



"Ik wil wel in een nieuwbouwhuis, maar als de Woonvisie doorgaat, is een huis in Crooswijk zo meteen niet meer te betalen. Niemand wil duizend euro voor een appartement betalen. Ik hoef geen gouden kraan, alleen dubbele beglazing. Honderd euro per maand meer is prima, maar dit wordt mega. Rotterdam wil op New York lijken. En dan wonen wij in de Bronx.



"Het is wel zo dat hier veel mensen van een uitkering leven. Die moeten aan het werk worden gezet. En zoveel oude mensen zijn hier alleen. Dan is een groot netwerk in de buurt belangrijk. Ook voor die mensen is een huis in Crooswijk straks niet meer te betalen."

VOOR

© Arie Kieviet. Hanneke van der Heijden: 'Ik mis duidelijke informatie over de noodzaak van dit plan'.

Hanneke van der Heijden (34) woont sinds april van dit jaar met haar man en twee kinderen in een nieuwbouwhuis in Crooswijk. Ze is van plan om vandaag voor 'Woonvisie 2030' te stemmen.



Hanneke van der Heijden: "Mijn man werkt in de ruimtelijke gebiedsontwikkeling en door onze gesprekken ben ik ervan overtuigd geraakt dat het goed is voor een stad nieuwbouw en bestaande bebouwing te laten samenvallen. Volgens mij is dat ook de gedachte achter 'Woonvisie 2030'. Dat de stad welvaart bij gemengde wijken.



"Alleen de communicatie van de gemeente had beter gekund. Ik heb zelf een communicatie-achtergrond. Een onderwerp als dit leent zich makkelijk voor het laten horen van een heel zwart-wit voor- of tegengeluid. Door het gebrek aan informatie kan ik me voorstellen dat sommige Rotterdammers denken dat het de intentie van de gemeente is om rijkere mensen binnen te halen. Als het echt zo is dat een groot deel van de huidige bewoners niet kan terugkeren naar de wijk, zou dat voor mij een reden zijn om 'tegen' te stemmen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat de opzet is. Ik vind het alleen lastig om mijn gevoel eenduidig te checken. Waarom staat de informatie over de noodzaak van de Woonvisie niet duidelijker op een rijtje?"