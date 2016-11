Redactie − 24/11/16, 17:41

© reuters. Voormalig neuroloog Ben Carson, nu belangrijk adviseur van Trump.

Donald Trump's topfunctionarissenelftal bestaat niet langer uit mensen die wit en man zijn, en ook nog dezelfde opvattingen delen. Hij benoemde gisteren twee vrouwen op belangrijke posities, en ook 'dokter' Ben Carson wordt genoemd voor een topfunctie: die van minister van Volkshuisvesting.

Rode draad?

In de aanstellingen van Trump is amper een patroon te ontdekken. In zijn team zitten zowel critici als Haley, maar ook mensen met rechts-radicale sympathieën, zoals Stephen Bannon

Met de benoemingen maakt Trump zijn kabinet 'zo divers mogelijk', zoals zijn topadviseur Kellyanne Conway al beloofde. Ben Carson is daarbij geen vreemde keus. Hij kreeg op het hoogste politieke niveau de schijnwerpers op zich gericht in de Republikeinse voorverkiezingen. De voormalig neuroloog klom korte tijd in de peilingen, door een combinatie van radicale opvattingen en een rustige manier van optreden.



Kort na 'Super Tuesday', toen veel staten stemden wie de Republikeinse kandidaat moest worden, stapte hij uit de race. Daarna lieerde hij zich aan Trump als adviseur. Momenteel is hij een belangrijke man in het overgangsteam van de president-elect.



Een mogelijke benoeming zou opvallend zijn, want een week geleden verklaarde hij nog 'niet goed genoeg' te zijn voor een functie. Bij FoxNews zei hij daarna 'te lachen' om alle berichten die over hem in de media verschijnen. "De aanbiedingen liggen wel op tafel. In ben ze aan het bekijken." Op zijn Facebookpagina verscheen een bericht dat hij 'binnenkort met een aankondiging komt'.

Betsy DeVos

© ap. Betsy DeVos, hier met Trump dit weekend.

Eerder op de dag benoemde Trump twee vrouwen die zich eerder nog kritisch over hem hadden uitgelaten. Toch stemde een van hen, Betsy DeVos (58), dit weekend na een onderhoud met Trump op zijn golfresort toch meteen toe om minister van onderwijs te worden. De voormalig voorzitter van de Republikeinse partij in Michigan staat bekend als groot voorvechter van marktwerking in het onderwijs.



DeVos, die schoonfamilie met Nederlandse roots heeft, verkiest 'charterscholen' boven publieke. Die scholen worden met publiek geld gefinancierd, maar opereren vaak zelfstandig. "Ze is de politica die ideologisch het verst staat van publieke scholen sinds de oprichting van het ministerie een kleine veertig jaar geleden", zo uitte Randi Weingarten van de Amerikaanse federatie van leraren meteen al haar kritiek.



Hoewel de regering-Obama voorstander is van publieke scholen, is ook het aantal privéscholen in Amerika toegenomen. Nu de gesloten deur naar vrije schoolkeuze om die reden barstjes vertoont, gaan Trump en DeVos die deur volledig opengooien, zo zei de krant Washington Post in een commentaar.



Maar niet alleen voorstanders van een publiek schoolsysteem maken zich zorgen om de benoeming. DeVos wordt gelinkt aan het controversiële Common Core, een onderwijsplan dat Bill Gates hielp opzetten en waarbij afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling die een kind onder de twaalf jaar moet doormaken. Vooral conservatief Amerika (met daarbij een grote aanhang van Trump-supporters) komt daar al zeker twee jaar in het geweer, onder meer omdat het plan 'door het bedrijfsleven' wordt gedicteerd. Gisteren pareerde DeVos die kritiek vlug: "Het zijn niet alleen kinderen die hun huiswerk moeten doen", schreef ze op haar website.



Donald Trump heeft in ieder geval vertrouwen. Hij noemde DeVos 'briljant' en iemand 'vol passie', die klaar is om het 'door de regering geleide monopoly op het publieke schoolsysteem' te doorbreken.

Nikki Haley

© reuters. Nikki Haley, tegenstander van het immigratiebeleid van Trump.

En dan is er ook nog Nikki Haley (44), die voor Amerika ambassadeur wordt bij de Verenigde Naties. Ruim tien jaar geleden stond ze nog in een kledingwinkel van haar moeder, nu is ze gouverneur van South Carolina. De dochter van immigranten uit India (ze werd geboren als Nimrata Nikki Randhawa) geldt als een rijzende ster in de Republikeinse Partij, maar heeft weinig buitenlandervaring. Op haar CV staan alleen verschillende handelsreizen die ze als gouverneur heeft ondernomen.



Trump liet weten dat Haley heeft bewezen 'dat ze afspraken kan maken' en hij verheugt zich erop 'om veel deals te sluiten'. "Ze zal een geweldig leider zijn om ons op het wereldtoneel te vertegenwoordigen."



Die woorden zijn overigens precies het tegenovergestelde van wat Trump eerder over Haley zei. Ze was 'zwak' op punten als immigratie, en op Twitter uitte hij zijn frustratie door te stellen dat South Carolina 'zich schaamde' voor Haley. Die frustratie kwam overigens voort uit het feit dat Haley had gezegd dat Trump 'alles was wat een gouverneur niet wil zien in een president'.