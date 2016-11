Door: Christoph Schmidt − 24/11/16, 11:03

© Afp. Voorzitter van het Europees Parlement Schultz (links), en rechts de Turkse premier Yildirim, hier in september.

Toetreding EU Een overgrote meerderheid in het Europees Parlement eist dat de onderhandelingen over een EU-lidmaatschap van Turkije onmiddellijk worden bevroren. Het parlement neemt vanmiddag in Straatsburg een niet-bindende resolutie met die strekking aan. Het Europarlement is niet bij machte om de onderhandelingen te staken, maar geeft hiermee wel een sterk politiek signaal af.

40.000 arrestaties, 130.000 ontslagen, 145 journalisten in de gevangenis, meer dan waar ook ter wereld. Dit is niet te rechtvaardigen Gianni Pittella

Tijdens een debat dinsdag riepen bijna alle partijen in Straatsburg de Europese Commissie en de lidstaten op om pas weer met Ankara over toetreding te gaan praten als de regering van president Erdogan de mensenrechten respecteert. De repressieve maatregelen die de Turkse regering heeft genomen sinds de couppoging van juli zijn voor de Europarlementariërs niet te verenigen met een dialoog over het EU-lidmaatschap.



"40.000 arrestaties, 130.000 ontslagen, 145 journalisten in de gevangenis, meer dan waar ook ter wereld", somde Gianni Pittella tijdens het debat op, de leider van de sociaal-democratische groepering die het initiatief heeft genomen voor de resolutie. "Dit is totaal niet te rechtvaardigen, zelfs niet na een couppoging."



Ook voorzitter Manfred Weber van de grootste groepering, die van de christen-democraten, sloot zich bij de oproep aan. "We willen de onderhandelingen niet helemaal afbreken, maar wel bevriezen."

Erdogan: Deze stem heeft geen waarde

De Turkse president Erdogan reageerde gisteren op de verwachte uitkomst van de stemming. “Het gevecht van dit land voor stabiliteit en een toekomst zal niet worden doorkruist door Europese vertegenwoordigers die hun handen omhoog en omlaag bewegen. Dit land is geen ‘mooi weer-democraat’ en heeft de wereld na de couppoging laten zien dat het zijn leven wil riskeren voor zijn rechten, zijn vrijheden en zijn eer." (Redactie)

Hoewel landen als Oostenrijk en Luxemburg zich de afgelopen weken ook hebben uitgesproken vóór stopzetting van het overleg, lijken de Europese Commissie en de meeste andere lidstaten vooralsnog niet bereid de stekker eruit te trekken. EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini erkende in het Europees Parlement weliswaar dat de betrekkingen tussen de EU en Turkije 'op een kruispunt' terecht zijn gekomen, maar zij wil het gesprek wel gaande houden. "De beste manier om de Turkse democratie te versterken, is om alle kanalen open te houden."



Ook eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, die overigens afwezig was bij het debat, heeft de afgelopen maanden vaak gezegd dat het staken van de dialoog met Ankara de Europese Unie niets oplevert.



De onderhandelingen over een Turks lidmaatschap van de EU slepen zich al sinds 2004 in een slakkengang voort. Als voorwaarde voor het in maart gesloten migratieakkoord met de EU eiste Turkije dat dit proces zou worden versneld. Daarop besloten de EU-regeringsleiders inderdaad om het toetredingsoverleg 'meer dynamiek' te geven. Maar ruim een half jaar en een mislukte staatsgreep later is de animo in de EU weer helemaal weggezakt.

"Veel mensen in Turkije leven in angst om hun geliefden, tienduizenden families zijn direct getroffen", zei Kati Piri (PvdA), de Turkije-rapporteur van het Europees Parlement. Haar bezoek aan Turkije met een parlementsdelegatie ging vorige week niet door, omdat de Turkse autoriteiten niet met haar wilden praten. Zij had eerder deze maand al gepleit voor bevriezing van de toetredingsonderhandelingen. Volgende maand praten regeringsleiders over dit onderwerp door.