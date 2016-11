Door: Maaike van Houten − 24/11/16, 14:15

© ANP. Samsom (l) en Asscher in Tilburg, bij het tweede debat.

PvdA-leden kunnen vanaf vandaag een lijsttrekker kiezen: Diederik Samsom of Lodewijk Asscher? Vol complimenten voor leider Samsom betrad Asscher aanvankelijk de arena. Zijn toon is nu harder, en dat waarderen niet alle leden.

'Mooi dat Lodewijk en ik hetzelfde willen', twitterde Diederik Samsom vlak nadat Lodewijk Asscher zich half oktober kandidaat stelde voor de positie die Samsom nu heeft, die van politiek leider van de PvdA. Na twee debatten zijn er meer verschillen tussen de twee kandidaten te zien dan voorspeld. Asscher is de scherpe, felle aanvaller, Samsom is de verdediger die steeds vriendelijk blijft.



Poeslief was Lodewijk Asscher toen hij zich in de race mengde. Media noch publiek zou een kwaad woord horen over zijn rivaal. Hij noemde Samsom een oplossingenmachine, een ongelooflijke doorzetter, Nederland moest Samsom dankbaar zijn. Asscher deed alleen maar mee omdat hij niet aan de zijlijn wilde staan in deze tijd van polarisatie en verdeeldheid. Daarom had hij ja gezegd op het verzoek van Samsom, die hem vroeg omdat hij graag een sterke kandidaat tegenover zich had, met statuur.



De toon was gezet. Wie vuurwerk wilde, een ideologisch debat over de toekomst van de sociaal-democratie, die moest niet bij de vier lijsttrekkersdebatten zijn die de PvdA had georganiseerd. Zeker niet nadat de echte uitdager, Jacques Monasch, zich had teruggetrokken. Nu zouden twee obers optreden die dezelfde biefstuk met friet serveerden.

Dreigement

Als de PvdA niet van voorman durfde te veranderen zou de partij 'geen factor' zijn bij de komende verkiezingen

Maar zo ging het niet. Asscher viel Samsom bij het eerste debat in de Haagse Schilderswijk hard aan, en hij deed dat afgelopen zaterdag bij het tweede debat in Tilburg nog eens dunnetjes over.



Onder een regen van complimenten zaten felle statements. De PvdA heeft een andere koers, toon en leider nodig. Als de PvdA niet van voorman durfde te veranderen zou de partij 'geen factor' zijn bij de komende verkiezingen. Met andere woorden: met Samsom ligt de PvdA eruit - een waarschuwing die makkelijk als een dreigement kan worden opgevat.



Asscher distantieerde zich tot verbazing van de fans van Samsom, ook met zoveel woorden van het regeerakkoord dat de PvdA met de VVD sloot. Samen met de vakbeweging had Asscher dat op zijn terrein, sociale zaken, nog in PvdA-richting kunnen ombouwen. De PvdA had het pact met de liberalen bovendien veel te snel gesloten.



Asscher zou de leden veel meer 'meenemen' en naar hen luisteren. Door de haast van Samsom zijn de kiezers bij de partij weggelopen - daar kwam het verhaal van de huidige vicepremier op neer. Die zou zich trouwens ook in Europa veel kritischer willen opstellen.

Boegeroep

Nu heeft de PvdA gewoon een politiek leider die zichzelf laat uitdagen, een unicum

Al bij de eerste confrontatie klonk vanuit de zaal een licht boegeroep tegen Asscher. Ook in Tilburg viel zijn houding niet bij alle aanwezigen goed, wat Asscher op zijn beurt weer vervelend vond: "Het gaat hier wel om de toekomst van ons land!" En het publiek moest inzien dat een verschil tussen de twee kandidaten niet hetzelfde is als een verwijt.



Diederik Samsom ondertussen liet zich niet verleiden tot terugmeppen. Hij vraagt alleen 'heel nederig' aan de leden 'of het wat was, en of hij nog een keer mag'. Zo niet, dan maakt hij 'een diepe buiging' en geeft hij de vloer aan een ander. De laatste verkiezingen voor provincie en gemeenteraad heeft hij verloren. Maar Samsom herinnerde ook aan 2012: toen stond de PvdA vier weken voor de landelijke verkiezingen nog op 13 zetels. "En nu hebben we nog vier maanden!"



Ook aan dat succes waren lijsttrekkersverkiezingen voorafgegaan. Of die ook nu goed zijn voor de partij, moet nog blijken. Verschil met de vorige keer is wel, dat er toen door de val van Job Cohen een machtsvacu├╝m was ontstaan. Nu heeft de PvdA gewoon een politiek leider die zichzelf laat uitdagen, een unicum.



Met nog twee debatten te gaan, is ook nu de toon gezet. Eerst waren er geen verschillen, dat was niet goed, nu haalt Asscher uit naar Samsom en zou ook dat schadelijk zijn voor de partij. Feit is dat de PvdA er 1250 leden bij heeft gekregen, dat in Den Haag en Tilburg in totaal rond de 650 mensen in de zaal zaten en dat 30.000 mensen via Facebook de debatten hebben gevolgd.