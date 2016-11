24/11/16, 09:16 − bron: ANP

In drie Amerikaanse staten die de doorslag hebben gegeven voor de verkiezingswinst van Donald Trump, wordt een hertelling van de stemmen steeds waarschijnlijker. Presidentskandidaat van de kleine Groene Partij Jill Stein heeft in korte tijd genoeg geld ingezameld om de aanvragen voor hertellingen te bekostigen.

De teller stond donderdag, een halve dag nadat Stein haar actie aankondigde, al op bijna 2,5 miljoen dollar. Dat is ruim voldoende om de griffiekosten te kunnen voldoen. Die bedragen 1,1 miljoen voor Wisconsin, 600.000 dollar voor Michigan en een half miljoen voor Pennsylvania.



De eerste staat waar een aanvraag wordt ingediend is Wisconsin. De deadline daarvoor is vrijdag. Intussen gaat de crowdfundingactie verder. Om ook de advocaten te kunnen betalen, denkt Stein in totaal 6 tot 7 miljoen nodig te hebben.



Battlegroundstates

Trump won in diverse 'battlegroundstates' waar traditioneel Democratisch wordt gestemd met kleine verschillen. In Michigan is zelfs nog geen officiële uitslag. Volgens voorlopige cijfers uit die staat kreeg de man die zich gereedmaakt voor het presidentschap slechts zo'n 10.000 stemmen meer dan Hillary Clinton. Stein zelf kreeg daar overigens ruim 50.000 stemmen. Als die naar Clinton waren gegaan, had zij zeker gewonnen.



Stein maakt zich over haar eigen kansen overigens weinig illusies, maar zegt dat Amerikanen "verkiezingen verdienen die we kunnen vertrouwen''.



Stemcomputers

Meer Amerikanen zijn argwanend over de uitslag, onder meer vanwege diverse hacks. Een artikel van New York Magazine over mogelijke manipulatie van stemcomputers wakkerde de onrust aan. Clinton deed het volgens een aantal wetenschappers opvallend slecht in een aantal districten waar met computers werd gestemd. Bewijs voor gesjoemel is niet geleverd.



Als de hertellingen doorgaan, kan dat in theorie de uitslag veranderen. In totaal staan 46 kiesmannen op het spel: twintig in Pennsylvania, tien in Wisconsin en zestien in Michigan. Clinton wordt president in het onwaarschijnlijke geval dat zij in alle drie deze staten alsnog tot winnaar wordt uitgeroepen.



Nog een hypothetische mogelijkheid is dat geen enkele kandidaat na hertellingen 270 kiesmannen achter zich heeft. Dan kiest het Huis van Afgevaardigden de president. De Republikeinen zijn daar in de meerderheid.