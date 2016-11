Door: Wilfred van de Poll − 23/11/16, 13:37

© ANP. Rechters Elianne van Rens, Hendrik Steenhuis en Sijbrand Krans in de rechtbank op Schiphol in de zaak rond de minder Marokkanen-uitspraken van de PVV-leider. Wilders maakt gebruik van zijn recht op het laatste woord in het proces.

Rechtszaak Nog één keer trok vanochtend een kleine stoet journalisten en belangstellenden langs de metaaldetectiepoortjes van de beveiligde rechtbank op Schiphol, een grijs gevangenisgebouw omringd door landingsbanen. Vandaag is hier de laatste zitting in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Hij wordt vervolgd wegens zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken op 12 en 19 maart 2014. Nog één keer komen alle partijen aan bod.

Reactie Knoops en Wilders

Vanaf twee uur krijgt Geert-Jan Knoops de gelegenheid hierop te reageren - de zogeheten 'dupliek'. Daarna heeft de verdachte nog het recht om een laatste woord te spreken tot de rechters. Geert Wilders heeft aangegeven daar gebruik van te maken.

Eerst spraken vanochtend de advocaten van de benadeelde partijen. Daarna was het woord aan het OM voor zijn zogeheten 'repliek': een reactie op het pleidooi van de verdediging. Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops beargumenteerde maandag en vorige week vrijdag uitvoerig waarom zijn cliënt niet veroordeeld moet worden.



Officier van justitie Wouter Bos wilde in zijn repliek het proces terugbrengen naar zijn 'juiste proporties'. "De verdediging heeft grote woorden gebruikt. Bij een veroordeling zou uw rechtbank dit mooie vrije land om zeep helpen. Dan vestigt u zelfs een totalitaire staat." Maar zo veel staat er niet op het spel, zegt Bos. "Er bestaat in Nederland geen onbegrensde vrijheid van mengingsuiting als u vrijspreekt, en we gaan niet naar een totale onderdrukking als u veroordeelt."

'Niet ter zake doen'

Knoops gebruikte in zijn betoog allerlei bronnen die niet ter zake doen, zei Bos. Zoals het Amerikaanse recht en 'achterhaalde minderheidsstandpunten van Europese rechters'. Die zijn 'heus interessant', maar ze zeggen niets 'over het recht zoals dat in Nederland gold op 12 en 19 maart 2014'.



Bos: "Waar het OM stelt: zo luidt de Nederlandse wet, reageert de verdediging met: wij zouden dat graag anders zien. Uw rechtbank is gebonden aan de wet. Zolang de wet niet is veranderd, is ook Wilders daaraan gebonden. Toetsen wij zijn uitlatingen aan die wet, dan zijn deze strafbaar. Zo eenvoudig is het."



De vele filosofische uiteenzettingen van Knoops laat Bos dus links liggen. Maar Knoops ging maandag ook iets concreter in op beschuldigingen van het OM aan het adres van Wilders. Die tegenargumenten ging Bos één voor één langs.

© ANP. Geert-Jan Knoops, de advocaat van Geert Wilders komt aan bij de rechtbank op Schiphol in de zaak rond de minder Marokkanen-uitspraken van de PVV-leider. Wilders maakt gebruik van zijn recht op het laatste woord in het proces

Knoops voerde aan dat Wilders' speech in café De Tijd, op 19 maart, in zijn bredere context moet worden gezien. Wilders vatte gewoon zijn partijprogramma samen. Dat blijkt wel uit het feit dat hij direct erna voor de NOS-camera verklaarde dat hij met 'minder Marokkanen' minder criminele Marokkanen bedoelde.



Maar dat interview pleit hem niet vrij, vindt Bos. Een voltooid delict kan niet worden teruggedraaid, en bovendien: de speech werd door meer camera's vastgelegd dan alleen die van de NOS. Voor die ándere camera's gaf Wilders zijn nuanceringen niet: veel kijkers kregen die dus niet mee.



Het OM citeerde tien aangevers om te laten zien dat velen die context inderdaad ook niet kenden. De scène waarin het café om minder Marokkanen werd al snel zelfstandig verspreid: ze ging een 'eigen leven' leiden, zei Bos. Je kunt niet van mensen die de scène zagen verlangen dat ze daarna nog zin hebben om zich te verdiepen in de 'context' van Wilders' gedachtegoed.

Discriminatie wegens ras?

Cruciaal argument van Geert-Jan Knoops was dat Wilders zich niet schuldig maakte aan discriminatie 'wegens een ras'. Wilders had het over nationaliteit, en niet over ras. Hij zag in 'nationaliteit' iets anders als 'nationale afkomst' - de woorden die het VN-verdrag gebruikt om het begrip ras uit te leggen. De Nederlandse wet is op dat verdrag gebaseerd. Maar, zei Knoops: nationaliteit is iets anders. Dan ging het niet om herkomst, maar om iemands huidige staatsburgerschap.



"Wij hebben Wilders in geen van beide uitlatingen ook maar iets horen zeggen dat verband houdt met staatsburgerschap", reageerde officier van justitie Bos. En zelfs als Wilders het over staatsburgerschap had: voor Marokkanen in Nederland is hun tweede nationaliteit geen keuze maar een intrinsiek kenmerk, aldus Bos. En daar gaat het om bij racisme in juridische zin: gediscrimineerd worden om eigenschappen waar je niets aan kunt doen.



Het onderscheid strookt ook niet met eerdere discriminatiezaken, zegt Bos. En voor Marokkanen in Nederland is het sowieso fictief, vindt hij. Hij citeerde weer tien aangevers, die zich gediscrimineerd zeggen te voelen om hun 'Marokkaanse afkomst'.

Onverdraagzaamheid

Een laatste twistpunt is wat het zaaien van haat en discriminatie precies inhoudt. Volgens het OM gaat het daarbij ook om het vergroten van de 'onverdraagzaamheid' in de samenleving. Het woord was in het requisitoir geen hoofdargument, maar speelde wel een bijrol. De verdediging ging er vol op in en besteedde veel aandacht aan dat woord. Dat was een 'buitenwettelijk criterium', dat pas ná Wilders' speech op 19 maart door de Hoge Raad werd geïntroduceerd. Wilders had dus niet kunnen weten dat hij iets strafbaars deed, en dat druist in tegen het legaliteitsbeginsel: je moet kunnen weten dat wat je doet strafbaar is op het moment van je delict. Anders kun je er niet om veroordeeld worden.



In zijn repliek zei Bos dat de verdediging het belang van het 'onverdraagzaamheidscriterium' schromelijk overdrijft. "Het zou het OM hebben aangezet tot vervolging, er de basis van zijn. Niets is minder waar." De rechters hoeven het hele begrip niet te gebruiken om Wilders te kunnen veroordelen, zei Bos. Dat de Hoge Raad het opvoerde ziet hij meer als een 'prettige bijkomstigheid'.