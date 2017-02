Door: Elisa Hermanides − 10/02/17, 09:25

© Photonews. Blokker-vestiging in Leuven. In België sluiten 69 van de 190 filialen.

Winkelconcern Blokker probeert in sneltreinvaart te moderniseren om de achterstand op de concurrentie in te lopen. Dat kan niet zonder pijn.

Verbouwen terwijl de winkel open blijft. Voor een kleine winkelier is dit al een lastige klus, maar voor een groot noodlijdend winkelconcern als Blokker is het helemaal een moeilijke operatie. Om niet te zeggen pijnlijk. Blokker moet een gigantische inhaalslag maken. Niet alleen moet er online fors geïnvesteerd worden, maar ook de sleetse winkelformules moeten nieuw leven ingeblazen krijgen.



Om hier geld voor vrij te maken, wordt er flink gesneden in het aantal winkels en in het personeelsbestand. Zoals in België, waar 69 van de 190 Blokkerwinkels de deuren gaan sluiten. Daarmee verdwijnen naar schatting 302 banen, zo maakte het winkelconcern begin deze week bekend. De ingreep is nodig omdat de Belgische tak noodlijdend is. Naar schatting gaat het over 2016 om een verlies van 18 miljoen euro.

Noodzakelijk

Topman Casper Meijer kiest voor afslanken en veranderen in een rap tempo

Het is de zoveelste reorganisatie bij het winkelconcern, dat ook de formules Xenos, Leen Bakker, Big Bazar, Marskramer en Intertoys in huis heeft. Januari vorig jaar verdwenen er al 250 banen bij Xenos. April 2016 kreeg ook Blokker een ontslagronde voor de kiezen: voor de tweede keer in korte tijd verdwenen er 390 banen. Volgens de NOS zijn 50 van de 600 Blokkerwinkels in Nederland de afgelopen twee jaar in stilte gesloten. Mogelijk volgen er nog 100 filialen.



Topman Casper Meijer - de eerste van buiten de familie - is de man die het concern de weg moet wijzen in deze moeilijke tijd. Hij kiest voor afslanken en veranderen in een rap tempo. Noodzakelijk, maar ook pijnlijk. Niet alleen voor het personeel, maar ook voor de familie Blokker, die moet toezien hoe het oerHollandse imperium dat altijd groeide, nu krimpt.

Van winkel tot moloch

Blokker moet op eigen kracht een online poot uit de grond stampen

Het begint allemaal in 1896, als Jacob Blokker zijn 'Goedkope IJzer- en Houtwinkel' opent in Hoorn. Het familiebedrijf groeit onder leiding van Jaap Blokker, kleinzoon van Jacob, uit tot een moloch met winkels in bijna elk dorp van enige omvang. In de jaren tachtig en negentig neemt Blokker de ene na de andere winkelformule over, waaronder Leen Bakker en Intertoys. Geld verdienen, winkels openen, uitbreiden naar het buitenland. Het lijkt Jaap Blokker allemaal weinig moeite te kosten.



Maar zoals wel vaker geldt de wet van de remmende voorsprong. Terwijl Jaap Blokker eind jaren nul op zoek gaat naar een opvolger binnen zijn familie, timmert het spotgoedkope Action aan de weg. In het chiquere segment groeit Dille & Kamille gestaag en online zijn Bol.com en Coolblue bezig met een flinke opmars.



Als Jaap Blokker in 2011 overlijdt, begint zijn zorgvuldig opgebouwde imperium te piepen en te kraken. De winkelformules zijn sleets geraakt en online heeft het concern de boot gemist. Tot overmaat van ramp komt bol.com in 2012 in handen van Ahold, terwijl het overnemen van dit bedrijf voor Blokker een uitgelezen kans was geweest om online een inhaalslag te maken. Nu moet Blokker op eigen kracht een online poot uit de grond stampen. Dat kost veel tijd en geld, terwijl de concurrentie doordraaft.



In 2014 lukt het voor het eerst in de geschiedenis niet meer om uit de rode cijfers te blijven. Blokker Holding maakt een verlies van 20 miljoen euro. Een jaar later verdubbelt het verlies, naar 52 miljoen euro.

Toezegging van Familie Blokker

De vraag is of Blokker na deze lijdensweg weer een bedrijf wordt om rekening mee te houden

Met al die ellende duikt al snel de gedachte op dat Blokker V&D achterna gaat. Maar dat is niet waarschijnlijk, gezien het gigantische familiekapitaal dat het bedrijf - in tegenstelling tot V&D - achter de hand heeft. Vorig jaar sprong de familie Blokker bij met een bijstorting van 130 miljoen euro. Ook kreeg het concern de toezegging dat het geld van de familie kan lenen, mocht dat nodig zijn om aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.



Voorbij is het dus nog lang niet voor Blokker. Voorlopig is het een kwestie van afslanken, het ondergaan van een forse facelift en het veroveren van een solide plek online tussen bol.com, Cool Blue en Wehkamp. De vraag is wel of Blokker na deze lijdensweg weer een bedrijf wordt om rekening mee te houden of dat het ooit zo grote concern verwordt tot een marginale speler.