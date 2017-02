Door: Janny de Moor − 09/02/17, 03:54

Recept Tagen-samak' is een Egyptisch visgerecht, dat niet perse in zo'n specifieke Noord-Afrikaanse schotel hoeft te worden bereid.

Vooraf: gescheurde kropsla met saus van olijfolie, citroensap, knoflook, peper, zout, waarop blaadjes platte peterselie, gekruimelde feta, kappertjes en met amandel gevulde olijven.



Na: Vanille-ijs met warme dadelsaus: acht ontpitte dadels koken in 100 ml water met bruine suiker, kaneel en twee plakjes citroen. Citroen wegdoen, binden met 1 dessertlepel aardappelmeel. (eventueel scheutje rum erdoor).

Het woord 'tajine' is ontleend aan Grieks 'tagenon' (braadpan), dat in de Byzantijnse tijd moet zijn terechtgekomen in Noord-Afrika. De bereiding is wel typisch Noord-Afrikaans. Ongeveer eenzelfde saus, maar dan gloeiend heet, komt als 'zoug' voor in Jemen, echter zonder komijn. In Noord-Afrika is dat een belangrijke smaakmaker, dikwijls naast koriander. En dat al vanaf de farao's. Ramses III (14de eeuw v. Chr.) offerde de geurige zaadjes aan zijn goden.



De paprika rondom zwart blakeren onder een grill. In een stuk alufolie wat laten afkoelen.Koriander (zonder lange steeltjes) grof snijden. De helft in een schaal mengen met 1 uitgeknepen teen knoflook, 2 eetlepels citroensap, 1 eetlepel olijfolie, 2 theelepels komijn, peper en zout. De vis in grove stukken snijden en ronddraaien in dit mengsel.



Het vel van de paprika verwijderen. Het vlees in een blender met grofgesneden selderij, tomaatblokjes, 2 eetlepels citroensap, knoflook, het overige komijnzaad, peper en zout glad draaien.Oven voorverwarmen op 200 graden C.De ui in een ovenbestendige koekepan glazig fruiten in de tweede eetlepel olijfolie.



De saus laten doorkoken. De helft van de saus in een diep bord scheppen. De gekruide vis in de pan leggen, rest van de koriander eroverheen en daarop de rest van de saus. Deksel of alufolie eroverheen; 20 minuten bakken op de middelste richel. Eten met warme pitabroodjes.