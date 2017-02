Door: Niels Markus − 10/02/17, 08:34

© ANP. Containeropslag in de Rotterdamse haven.

Containerterminals De Rotterdamse haven kromp het afgelopen jaar met 1,1 procent, en toch kijkt topman Allard Castelein 'voorzichtig tevreden' terug. 2015 was namelijk een recordjaar. Vooral door de olie, die ook in 2016 in grote hoeveelheden bleef komen. En, misschien nog belangrijker voor het gemoed: de laatste maanden van 2016 trok de containeroverslag aan.

In totaal groeide de containeroverslag met 1,2 procent tot 12,4 miljoen teu (standaardmaat voor zeecontainers). Het eerste half jaar van 2016 kromp het aantal containers nog met 2,8 procent, in de tweede helft van het jaar was er ineens een groei van 4,9 procent. Niet eerder kreeg Rotterdam in een half jaar zoveel containers binnen.



Die groei komt geen moment te vroeg. Het pessimisme nam de afgelopen maanden toe langs de Nieuwe Waterweg. De containerterminals lagen er fonkelnieuw bij op de uitgestrekte Tweede Maasvlakte, toch bleven de grote rederijen voor Antwerpen kiezen. De Rotterdammers begonnen de hete adem van de Belgen in hun nek te voelen. Voor het eerst sloeg Antwerpen vorig jaar meer dan 10 miljoen containers over.

Concurrentie

"Wij respecteren en leren van onze concurrenten", zei Allard Castelein vanochtend over Antwerpen, "Maar ik denk dat Rotterdam er goed voor staat om de concurrentie aan te kunnen." Hij durft de stelling zelfs aan dat Rotterdam komend jaar weer een grotere groei in de containers zal boeken dan de Zuiderburen.



De aangetrokken groei is namelijk een teken dat de nieuwe containerterminals op stoom beginnen te komen. De vrijwel volledig geautomatiseerde bedrijven kenden kinderziekten en sloegen in het eerste half jaar van 2016 nog 0,6 miljoen teu over. De tweede helft was dat al 1,1 miljoen. Castelein: "De terminals zijn tevreden over hun progressie, en ze verwachten nog niet op hun top te zijn."



Europese havens vechten meer dan ooit om containers, nu de rederijen met megaschepen in lijndiensten naar het continent komen. Zeebrugge kwijnt weg, het slecht bereikbare Hamburg heeft het moeilijk en Bremerhaven profiteert daar niet van. Castelein: "Voor heel Europa geldt inmiddels dat het groeipercentage in de containers ongeveer gelijk zal zijn aan de economische groei." Elk jaar een paar procenten extra dus, waar de havens onderling om moeten knokken.

Bomvol

Toen Maasvlakte 2 werd aangelegd, rekende Rotterdam nog op dubbele groeicijfers. Bij de presentatie van de Antwerpse jaarcijfers sneerde Casteleins collega Eddy Bruyninckx daarom naar de Rotterdammers: "Een Tweede Maasvlakte aanleggen is één ding, die vullen is vers twee." Dat roept de vraag op: komt dat enorme gebied ooit vol?



Van de 1000 hectare op het opgespoten haventerrein is er 600 vergeven. Een deel daarvan is in handen van de nieuwe containerterminals, maar die bouwen pas als hun huidige terrein vol staat. Ja, het gaat minder snel dan eerder gedacht, zegt Castelein. "Maar ik verwacht dat het containervervoer een belangrijke rol in de wereldhandel zal blijven spelen." En laten we niet vergeten, zegt de haventopman, Maasvlakte 2 moest er komen, omdat de terminals op de Eerste Maasvlakte bomvol stonden. "We konden niet verder groeien."

Kansen

De uitgestrekte Maasvlakte biedt ook kansen voor nieuwe ontwikkelingen, die in de jaarpresentaties van het Havenbedrijf een steeds grotere plek innemen. Nog niet zo lang geleden zocht het Havenbedrijf chemiefabrieken voor het gebied, maar het is 'zeer onwaarschijnlijk' dat die er nog zullen komen, zegt Castelein. Wel opende er vorig jaar een enorme fabriek voor windmolenpeilers. En Pioneering Spirit ligt er, 's werelds grootste schip, dat in één ruk boorplatforms uit de zeebodem kan trekken.



De directeur van het Havenbedrijf voert 'tientallen gesprekken' met bedrijven die zich op de Maasvlakte willen vestigen, en daar zitten veel ondernemingen bij uit de nieuwe economie. "Je bouwt een Tweede Maasvlakte met een blik op de komende honderd jaar", vraagt Castelein zijn publiek nog even om geduld. En daarmee geeft hij terloops antwoord op zijn concurrent in België.