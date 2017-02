Door: Han Koch − 09/02/17, 15:23

© ANP. Rechtbanktekening van verdachte Aydin C. (L) tijdens een zitting in de zogeheten webcamzaak.

Uitspraak Rust. Eindelijk niet meer bang hoeven zijn dat er seksueel getinte foto's via het internet worden verspreid. De 39 slachtoffers van Aydin C. verdienen die rust, aldus het Openbaar Ministerie.

De wet kent echter een maximum straf. Tien jaar en acht maanden cel is dat en het OM eiste die vanmiddag dan ook voor de rechtbank in Amsterdam tegen de 38-jarige Tilburger die zijn veelal minderjarige slachtoffers via de webcam aanrandde en daarna afperste.



Het is de eerste keer dat het OM een dergelijke hoge straf eist voor dit nieuwe type delict. In vergelijkbare zaken, maar dan van een geringere omvang, werd twee jaar cel door de rechters opgelegd. De zeer hoge eis geeft direct aan hoe zwaar het OM het de verdachte aanrekent dat hij het leven van veel jonge meisjes en enkele mannen soms jarenlang heeft verpest. Volgens hulpverleners is er in enkele gevallen sprake van blijvende schade. Waar die uit bestaat, wordt niet duidelijk gemaakt.

Zelfmoord

Veel slachtoffers zijn volgens het OM door een moeilijke periode gegaan.

Het OM ziet geen enkele reden tot strafmatiging. Verdachte Aydin C. zocht zijn slachtoffers heel precies uit, zette ze onder grote druk en liet ze soms weten dat hij hun leven zou verpesten als ze niet deden wat hij zei. Veel slachtoffers zijn volgens het OM door een moeilijke periode gegaan en zijn 'toch blij dat ze zich uiteindelijk niet van het leven hebben beroofd'.



In ieder geval van Amanda Todd, een Canadees slachtoffer van C., is bekend dat zij zich wel van het leven beroofde na via het internet jarenlang te zijn achtervolgd en afgeperst. C. zal voor die zaak in Canada worden berecht. De moeder van Amanda volgde het proces in Amsterdam en heeft ter nagedachtenis aan haar dochter een stichting opgericht die strijdt tegen deze vorm van internetcriminaliteit.

Niet opstaan

De rechter moet C. dwingen op 16 maart aanwezig te zijn en moet zijn vonnis aanhoren.

Gedurende het hele proces zijn de slachtoffers afgeschermd van de buitenwereld. Dat is een vergelijkbare procedure als bij het dossier Robert. M., de man die vele kinderen seksueel misbruikte. Anders dan bij M., die tijdens zijn proces veel en vaak langdurig sprak, gaf Aydin C. tot op heden geen enkel inzicht in zijn gedrag. Hij toonde voor niemand enig respect. De verdachte stond, zo memoreerde het OM, ook niet op voor de rechters, een gebruik dat in ieder geval aangeeft dat de verdachte respect heeft voor de rechtsgang.



De proceshouding van C. is voor het OM voldoende aanleiding voor een ongebruikelijk verzoek: de rechter moet C. dwingen op 16 maart aanwezig te zijn en moet zijn vonnis aanhoren. Dat werd in het verleden ook gevraagd in het proces van Mohammed B..



De kans dat het volledige vonnis openbaar wordt, is gering. Net als destijds bij de Amsterdamse zedenzaak van Robert M. worden waarschijnlijk alle afzonderlijke dossiers van de slachtoffers in een bijlage bij het vonnis behandeld. Het belang van de slachtoffers gaat zo boven dat van de openbaarheid van de rechtspraak.