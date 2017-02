Bendert Zevenbergen − 08/02/17, 19:42

Toeleverancier Supreme Group eist van de Navo honderden miljoenen euro's aan achterstallige betalingen. Daarnaast vordert het bedrijf bijna 633 miljoen euro aan schadevergoeding omdat de Navo zich niet aan de afspraak gehouden zou hebben om Supreme als exclusieve toeleverancier in te schakelen.

Supreme Group levert onder meer voeding en brandstoffen aan strijdkrachten in conflictgebieden. Het bedrijf is verheugd met de uitspraak van de rechtbank Maastricht omdat nu de zaak doorgang kan vinden. Het gaat over leveringen die sinds 2006 zijn gedaan. Het bedrijf onthoudt zich verder van inhoudelijk commentaar.



De Navo heeft twee afdelingen in het Limburgse Brunssum, de reden dat de zaak in eerste instantie in Nederland is aangespannen. Vanuit Brunssum worden internationale acties van de Navo gecoördineerd. De Navo verweerde zich tegen het aanwijzen van de rechtbank Maastricht om het conflict uit te vechten.



De verdragsorganisatie beriep zich erop dat het als internationale organisatie zogenoemde immuniteit heeft, wat betekent dat zaken tegen de Navo niet zonder meer voor een nationale gewone rechter kunnen worden gevoerd. De rechter stelde echter dat dit in deze zaak niet geldt voor de onderafdelingen van de Navo. Volgens de rechter zou Supreme geen eerlijk proces zou kunnen voeren als het deze vordering wel had toegewezen. De Navo heeft gisteren verder niet gereageerd op vragen en de advocaat van de verdragsorganisatie wilde geen commentaar geven.

Tegenvordering

Naar verluidt gaat de Navo een tegenvordering doen tegen Supreme omdat het bedrijf jarenlang te hoge prijzen in rekening zou hebben gebracht. Uit informatie die in het bezit is van VPRO-radioprogramma 'Bureau Buitenland' gaat het om een bedrag van ruim 700 miljoen euro dat de Navo teveel zou hebben betaald. Die ruzie zou gaan om twee contracten waarbij 4,6 miljard liter brandstof is geleverd. Minister Jeanine Hennis van defensie zei vorige maand dat het conflict draait om 'additionele kosten' voor de levering van brandstof aan de zogenoemde IASF-missie in Afghanistan.



Niet alleen de Navo, maar ook het ministerie van defensie ligt af en toe in de clinch met Supreme. Het ministerie vorderde in december vorig jaar met succes 2,8 miljoen euro terug bij Supreme aan te veel betaalde kosten voor voeding. Het ging om de bevoorrading van de Nederlandse troepen in Afghanistan bij de ISAF-missie. Daar hoefde geen rechter aan te pas te komen.



Uit de beantwoording van vragen aan de Tweede Kamer door minister Hennis blijkt dat defensie nog steeds zaken doet met Supreme. De minister sloot vorige maand niet uit dat er in de toekomst nieuwe contracten met het bedrijf worden afgesloten. Supreme is volgens Hennis een van de weinige bedrijven dat in staat is om diensten en goederen te leveren in crisisgebieden waar internationale operaties plaatsvinden.



Supreme heeft in de Verenigde Staten al eerder grote bedragen moeten terugbetalen. Het bedrijf trof een schikking met de Amerikaanse justitie van bijna 400 miljoen dollar. Hier ging het eveneens om onjuist in rekening gebrachte kosten voor voedsel aan troepen in Afghanistan.



Het bedrijf Supreme Group heeft vestigingen over de hele wereld, waaronder in Nederland, Zwitserland en Duitsland. Navo kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Maastricht. Dit zal dan ook voor een Nederlandse rechter moeten gebeuren.