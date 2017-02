Door: Han Koch − 08/02/17, 19:02

© anp. Rechter.

Twee keer poogde Martijn N. (23) naar Syrie af te reizen en twee keer bereikte hij zijn beloofde land niet. De mislukte reizen in 2014 en vorig jaar kosten hem als het aan het Openbaar Ministerie ligt 42 maanden cel waarvan 12 maanden voorwaardelijk. En dan hangt er ook nog eens een hele reeks voorwaarden aan die straf.

Mocht het tot een veroordeling komen voor pogingen bij te dragen aan de terreurbeweging IS, dan zal de Hagenaar zich moeten laten begeleiden door een psycholoog, hij mag alleen begeleid gaan wonen, hij moet zich regelmatig melden bij de reclassering, mag wegens vluchtgevaar niet in de buurt komen van een vliegveld en hij moet zijn id-kaart inleveren.



Waarom? Het Openbaar Ministerie vreest dat de man die zich ook wel Latief noemt het niet bij twee pogingen laat en het er een derde keer op waagt. En, dat zo vindt het OM, terwijl miljoenen mensen in de regio op de vlucht zijn en er dagelijks mensen sneuvelen.

Psychologisch onderzoek

N. heeft zich niet psychologisch laten onderzoeken. Maar uit alle indrukken die er onder meer bij de reclassering zijn, gaat hij 'flexibel om met de waarheid' en is hij berekenend. Zo is hij na zijn eerste poging Syrië te bereiken opgenomen op een forensisch psychiatrische afdeling.



Reden? Hij hoorde allemaal stemmen in zijn hoofd, voelde zich niet goed en op advies van zijn advocaat, zo verklaarde hij, was een opname beter dan een cel. Drie dagen in de week mocht hij ook bij zijn ouders slapen. Hij hield zich niet aan de voorwaarden en gebruikte zijn vrijheid om weer af te reizen. Die tweede uitreis leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Als gevolg van een telefoonstoring was toen het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel vertraagd.



N. verklaart nu dat er niets met hem aan de hand is. Het OM houdt het er op dat de verdachte psychiatrische problemen heeft. Zo is er na zijn eerste poging Syrië te bereiken een papiertje in zijn zakken gevonden met daarop de woorden 'steken, steken, steken en bloed, bloed'.

Nog altijd is de wens er

Gisteren vonden de bewakers van de extra beveiligde bunker in Amsterdam Badhoevedorp opnieuw een papiertje in zijn zakken met daarop een tekst die volgens het OM een goed inzicht verschaft in 's mans gedachten. De rechter wilde het papiertje niet als bewijs ontvangen omdat er mogelijk een instructie voor de verdediging op staat. De kans dat N. nog een keer naar Syrië wenst af te reizen is ook niet denkbeeldig want uit een telefoongesprek met zijn vader vanuit de gevangenis zou blijken dat hij nog altijd die wens heeft.



Deze terreurverdachte behoorde niet tot de harde kern rondom de inmiddels veroordeelde Azzedine C.. Hij betoogde met C., compleet met Isis-vlaggen op de Hoefkade in Den Haag. en liet zich door Soufiane Z., wel behorend tot die kern, leiden naar Syrië. Van Z. is nog altijd niet bekend of hij echt is overleden in Syrië.