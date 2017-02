Redactie − 08/02/17, 17:31

© anp. Minister Jet Bussemaker.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil dat universiteiten en hogescholen onmiddellijk een einde maken aan de onrechtmatige bijdrages die ze naast het collegegeld van studenten vragen. Ze gaat de instellingen erop aanspreken, zo maakte de minister vandaag bekend.

Studentenorganisaties het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) trekken gezamenlijk ten strijde tegen onrechtmatige eigen bijdrages die hogescholen en universiteiten studenten opleggen naast het collegegeld.



Zij hebben bij verschillende instellingen reeds aan de bel getrokken. "Sommige opleidingen reageren niet meer", zegt ISO-voorzitter Jan Sinnige. "Mocht dat zo blijven, dan rest ons niets anders dan een rechtszaak."



In het jaarlijkse overleg met de minister droeg het ISO talloze voorbeelden aan van instellingen die zich niet aan het verbod op verplichte eigen bijdragen zouden houden. De afgelopen vier weken ontvingen de studentenbonden zeker honderd klachten van studenten.

Uiteenlopende kosten

Zo moet de één een managementgame van 35 euro aanschaffen, terwijl de ander in het eerste jaar 200 euro moet neertellen voor een verplicht kamp en studiematerialen. Minister Jet Bussemaker bepaalde in 2015 dat het collegegeld voldoende moet zijn voor een volledige kostendekking.



Bussemaker is 'het roerend eens' met de protesterende studenten dat er geen verplichte eigen bijdrage mag worden gevraagd van studenten. "Willen opleidingen toch een eigen bijdrage vragen, dan moet er altijd een oplossing geboden worden voor die studenten die dit niet kunnen betalen", zo stelde Bussemaker.



"Die honderd klachten lijken niet veel", zegt ISO-voorzitter Jan Sinnige. "Maar in vergelijking met de maanden ervoor is het een duidelijke piek. En waarschijnlijk het topje van de ijsberg, want er zijn vast meer studenten de dupe geworden." De SP opende vorige maand een meldpunt waar studenten met klachten over opleidingskosten terechtkunnen.