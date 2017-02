Door: Paul Ruiter − 08/02/17, 17:54

© BELGAIMAGE. Honderden veteranen namen deel aan de protestacties bij het plaatsje Cannon Ball in North Dakota.

Standing Rock De omstreden Amerikaanse oliepijplijn Dakota Access komt er. Het US Army Corps of Engineers dat verantwoordelijk is voor de Amerikaanse waterwegen, geeft in opdracht van president Trump toestemming voor de aanleg.

De Sioux-indianen van Standing Rock, die maandenlang actievoerden tegen de pijplijn, roepen op tot wereldwijde protesten om de bouw tegen te houden. "Wij zijn onverschrokken in ons doel om de beslissing van het leger aan te vechten", zei Sioux-voorzitter David Archambault.



"(...) Wij zullen vechten om onze wateren en heilige plaatsen te beschermen tegen de schaamteloze particuliere belangen die deze pijpleiding er doorheen willen krijgen om er een paar vermogende Amerikanen, met financiële banden met de regering van Trump, van te laten profiteren."



In de Verenigde Staten en Canada zijn inmiddels verschillende demonstratiebijeenkomsten gepland. De grootste daarvan is tot nu toe die in Washington, waar de Sioux-indianen op 10 maart een protestmars organiseren.



Hoe de stam de Dakota Access-pijplijn, die 3,8 miljard dollar kost en ruwe olie van North Dakota naar Illinois gaat vervoeren, juridisch gaat bestrijden, is nog niet bekend. Wel zei de advocaat van de Sioux dat president Trump zich zal moeten verantwoorden voor de rechter.



De stam beroept zich op een verdrag uit de 19e eeuw, dat bepaald dat de federale overheid verplicht is rekening te houden met welzijn van een indianenstam bij beslissingen die daar effect op kunnen hebben.

Decreet

Het zo snel mogelijk herzien van het onderzoek naar de aanleg van de Dakota Access- en de nog grotere Keystone XL-pijpleiding was één van de eerste decreten die Trump na zijn intrede in het Witte Huis in januari tekende.



President Obama had de bouw van de Dakota Access juist op de lange baan geschoven, en een uitgebreid onderzoek gevraagd naar de gevolgen voor het milieu en een mogelijke omleiding van de pijpleiding. Het opstellen daarvan had twee jaar kunnen duren, maar Trump zette daar met zijn decreet een streep door.



Dat betekent een nederlaag voor de Sioux-indianen van het Standing Rock-reservaat in North Dakota en hun medestanders. De 1900 kilometer lange Dakota Access-pijp loopt straks vlak langs hun reservaat, en doorkruist het Oahe-meer dat de Sioux gebruiken voor hun drinkwater.



De Sioux vrezen dat de pijplijn het water kan vervuilen en dat tijdens de werkzaamheden heilige begraafplaatsen geschonden worden. Standing Rock is de laatste plek waar de pijplijn moet worden doorgetrokken, daarna kan die binnen drie maanden over de hele lengte olie gaan vervoeren.

© REUTERS.

Sioux

Sinds april 2016 bivakkeren de indianen daarop uit protest in kampen bij het plaatsje Cannon Ball, vlakbij het Oahe-meer.



Dat verzet zwol aan; de Sioux van Standing Rock kregen bijval van andere stammen, veteranen (waarvan velen met indiaanse roots), groene politici, milieuactivisten en Hollywood-acteurs. De actievoerders kregen de bijnaam 'waterbeschermers' en kunnen internationaal op steun van zowel milieu- als mensenrechtenactivisten rekenen.



Het protest groeide uit tot een beweging tegen de vermeende macht van grote bedrijven en schending van de rechten van inheemse bevolkingsgroepen.

Cannon Ball

Op het hoogtepunt in de zomer en het najaar waren er duizenden mensen in de protestkampen. Meer dan eens ontaardden acties in een confrontatie met de politie; honderden mensen werden opgepakt.



Nadat in opdracht van president Obama de aanleg van de oliepijp werd stilgelegd, claimden veel protestanten de bouw definitief te hebben geblokkeerd. In aanloop naar de winter riep de leider van de Sioux demonstranten op de kampen bij Standing Rock te verlaten.



Zo'n 300 van hen bleven achter, en het is niet ondenkbaar dat het gebied rond Standing Rock komende tijd wederom volstroomt, ondanks het verzoek van de Sioux aan demonstranten niet terug te keren. "Het gevecht is niet langer hier, maar in de hallen en rechtbanken van de federale overheid", zei Sioux-leider David Archambault tegen The Washington Times.



Archambault zei ook te vrezen voor een onveilige situatie, mochten duizenden demonstranten weer aansluiten in de kampen bij Cannon Ball.