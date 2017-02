Redactie − 08/02/17, 15:47

© ANP. De Utrechtse serieverkrachter Gerard T. (l) in de rechtbank.

Gerard T., bekend als de Utrechtse serieverkrachter, heeft van het hof in Arnhem in hoger beroep de maximale straf van zestien jaar cel gekregen voor vier gewelddadige verkrachtingen.

Maaike Homan volgde de zaak als verslaggever voor Trouw. Tijdens de rechtszaak gingen haar gedachten automatisch terug naar de tijd dat ze in Utrecht studeerde, en nauwelijks meer in het donker durfde te fietsen. "In elke man die voorbij kwam, zag ik een potentiële dader."

Die gebeurden in de jaren negentig van de vorige eeuw en in 2001. Volgens het hof moet de man langdurig uit de samenleving worden verwijderd. Het Openbaar Ministerie en het politieteam dat jarenlang op de serieverkrachter jaagde, zijn zeer tevreden met de beslissing van het hof. Of de advocaten van T. naar de Hoge Raad stappen, is nog niet bekend.



De 54-jarige man was niet bij de uitspraak van het Arnhemse hof. Hij is alleen naar zittingen gekomen als dat verplicht was en hield dan steeds zijn mond, wat het hof hem zeer kwalijk neemt. "Zwijgrecht komt hem toe, maar het toont aan dat hij zijn eigenbelang ver boven dat van de slachtoffers en de samenleving stelt. Hij heeft geen enkele spijt of medeleven getoond en psychologisch onderzoek geweigerd."



Volgens het hof heeft T. zijn slachtoffers, van wie er twee minderjarig waren, onderworpen aan 'ingrijpende seksuele en gewelddadige handelingen' die vele malen zijn herhaald. "Hij maakte de vrouwen ondergeschikt aan zijn lusten en heeft hen een onbevangen leven afgenomen."