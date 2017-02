Redactie − 07/02/17, 13:25

© reuters. Granddad.

Hij was misschien wel de bekendste Australische emigrant en deed zich het overgrote deel van zijn leven voor als een omgevallen boomstam. Zijn naam: 'Granddad'. De oudste vis ter wereld in gevangenschap zwom sinds 1933 rond in het Shedd Aquarium in Chicago, maar is gisteren overleden. Hij is naar schatting honderd jaar oud geworden.

Voor een vis die de meeste tijd een omgevallen boomstam imiteert, wekte hij nieuwsgierigheid, opwinding en bewondering op. Bridget Coughlin, directeur Shedd Aquarium

Zijn verzorgers besloten om Granddad te euthanaseren nadat zijn gezondheid in rap tempo was afgenomen. Hij had zijn eetlust verloren en zijn vitale organen werkten de laatste tijd steeds slechter. Hoewel niet precies bekend is hoe oud de vis was, kan zijn soort - de longvis - ongeveer honderd jaar oud worden. Volgens het aquarium zat hij daar dicht tegenaan. Autopsie moet uitwijzen hoe oud hij daadwerkelijk was.



"Het is bijzonder dat meer dan 104 miljoen bezoekers de mogelijkheid hebben gehad om Granddad te zien en iets over deze unieke soort te leren", zei Bridget Coughlin, directeur van het aquarium, gisteren na zijn overlijden. "Voor een vis die de meeste tijd een omgevallen boomstam imiteert, wekte hij nieuwsgierigheid, opwinding en bewondering op. Iedereen wilde te weten komen hoe hij een van de oudste nog levende gewervelde diersoorten op aarde kon worden."



Granddad was misschien wel de bekendste Australische emigrant. In 2013 kwam zelfs de Australische consul over om het tachtigjarig jubileum van de vis in het Shedd Aquarium vieren. Dat deed hij samen met het personeel, vrijwilligers, gasten en de media. De consul sprak daarbij de 'uitstekende relatie tussen de John G. Shedd Aquarium en de Australische regering' uit.

De lange tocht naar Chicago

De twee Australische longvissen waren de eerste van hun soort in de Verenigde Staten.

Hij was al 'volwassen' toen Granddad samen met een vrouwtjes longvis en zeshonderd andere waterdieren vanuit Taronga Zoo and Aquarium in het Australische Sydney naar Chicago werd getransporteerd. De tocht met de stoomboot begon op 6 mei 1933, kende een tussenstop in Hawaï en eindigde op 23 mei in de haven van los Angeles. Vervolgens werden de dieren via het spoor naar het Shedd Aquarium gebracht, eindpunt van de 14.000 kilometer lange trip.



De twee Australische longvissen waren destijds de eerste van hun soort in de Verenigde Staten. Het ras bestaat inmiddels meer dan 100 miljoen jaar en leeft oorspronkelijk in het Mary and Burnett Rivers gebied in Queensland. Longvissen zijn een van de weinige vissen die lucht in kunnen ademen. Ze hebben kieuwen én een long, waardoor ze schommelingen in de waterkwaliteit kunnen overleven door één keer in de dertig a zestig minuten naar de oppervlakte te komen om adem te halen.