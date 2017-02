07/02/17, 13:54

© Sake Elzinga. De expositie 'Srebrenica genocide' toont ook een levensgrote foto van de ondertekening van het vredesakkoord in Parijs, in december 1995.

dutchbat Een tentoonstelling in Bosnië brengt vanaf donderdag een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis in beeld: de val van de enclave Srebrenica. 'Nederland heeft zich niet met de inhoud bemoeid.'

De verovering van 'safe area' Srebrenica door de Bosnische Serviërs op 11 juli 1995 is ruim twintig jaar geleden, maar de wonden zijn nog vers.

Acht jaar nadat overlevenden van de genocide in Srebrenica met het idee kwamen om in het voormalig hoofdkwartier van Dutchbat een museum te vestigen, is donderdag eindelijk het moment daar. De tentoonstelling in Potocari, die vertelt van de val van de enclave en de daaropvolgende moord op 8000 moslimmannen en -jongens, wordt dan geopend.



Vanzelf is het niet gegaan, zegt Dion van den Berg, die namens vredesorganisatie Pax al die jaren bij het project betrokken was. De verovering van 'safe area' Srebrenica door de Bosnische Serviërs op 11 juli 1995 is ruim twintig jaar geleden, maar de wonden zijn nog vers. Overeenstemming over de interpretatie van feiten was niet eenvoudig te bereiken.



"Het ging dan om objecten die waren gevonden in de massagraven, zoals brillen, paspoorten en een kapot horloge. Voorwerpen met een enorme zeggingskracht, maar het is niet het hele verhaal." Er zijn in de voormalige accufabriek in Potocari, waar Dutchbat zijn hoofdkwartier vestigde, enkele kleine museale opstellingen. "Onze opstelling loopt van het begin van de oorlog in 1992 tot aan het meest recente Niod-rapport van oktober vorig jaar."

Omzetten naar een tentoonstelling

Partner in het project is Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Dat centrum is specialist op gebied van herinneringscultuur en weet hoe je dit soort onderwerpen omzet in een tentoonstelling", zegt Van den Berg.



Het totaal gerenoveerde gebouw heeft 26 museale ruimten. Naast het chronologische verhaal is er voor bepaalde kamers vastgehouden aan de historische context. Zo is het kantoor van commandant Thom Karremans in originele staat teruggebracht met het soort tafeltje en stoel dat hij gebruikte.



"We zoomen in op de cruciale maanden juni en juli en laten zien welke besluiten hij wel en niet nam. We hebben een kopie van de brandbrief die hij naar de VN stuurde, waarin hij waarschuwde dat de zaak onhoudbaar was. Maar ook een brief dat het wel weer ging en dat luchtsteun een dag uitgesteld kon worden. Ja, pijnlijk. We hopen dat bezoekers zich maximaal in zijn rol kunnen verplaatsen."

Worsteling

Ook militairen van Dutchbat zijn bij de opbouw betrokken. Zij leverden foto's en de interviews met hen zijn in enkele zalen te zien, samen met die van nabestaanden. "Het Nederlandse verhaal is in Bosnië niet zo bekend", zegt Van den Berg. "Dat zij boos zijn op Nederland is een understatement. Zij vragen zich af waarom hun mannen en jongens niet beschermd zijn. Terechte vragen."



De kans dat ooit Bosnische-Serven bij het museum worden betrokken, schat Van den Berg klein in. "De spanning tussen die twee groepen loopt weer op. Er wordt openlijk gesproken over de mogelijkheid van een oorlog. Je hoort ontkenningen van de genocide. Als je door Servië reist, zie je overal borden met Trump erop. Vanwege Trumps anti-moslimbeleid zien zij hem als bondgenoot."



De teksten en foto-onderschriften heeft Van den Berg samen geschreven met Monique Brinks van Westerbork en Hasan Nuhanovic, die tolk was voor Dutchbat en de VN. Van den Berg: "Het was vaak een worsteling. Het is allemaal nog zo emotioneel beladen." Een voorbeeld is de behandeling van het scheiden van de mannen en vrouwen vlak nadat de enclave is gevallen. "De feiten zijn bekend, maar hoe interpreteren we die? Zo probeerden Dutchbatters de eerste vrachtwagens te volgen om te zien wat er ging gebeuren. Ook probeerden Nederlandse militairen te voorkomen dat Serven bruut geweld gebruikten tegen de Bosniaks. De Nederlandse kijk is dat Dutchbat humanitaire hulp wilde verlenen en probeerde geweld te voorkomen. Veel Bosniaks zeggen dat Nederlanders de Serven hielpen en dus medeplichtig zijn aan genocide."

Goedmakertje

Het geld voor dit project komt vooral uit Nederland. Van den Berg wil niet zo ver gaan om te zeggen dat het een goedmakertje is. Dat vindt hij te cynisch. "We hebben vanuit de geschiedenis een bijzondere betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor dat land. Dat zal hopelijk in veel opzichten nog zo blijven. De Nederlandse staat heeft zich op geen enkele manier bemoeid met de inhoud."



Donderdag zal de Nederlandse ambassadeur bij de opening zijn, maar onbekend is wie namens Nederland nog meer naar Potocari komt. Het zal geen hoge afvaardiging zijn. "Ik weet wel dat vijftien Dutchbatters komen."