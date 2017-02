Door: Edwin Kreulen − 07/02/17, 10:38

Uitspraak Het medisch tuchtcollege vindt dat een medisch expert een collega geen 'charlatan' mag noemen.

De Groningse hoogleraar farmacotherapie Anton Loonen werd gisteren berispt door het regionaal medisch tuchtcollege in Eindhoven. Hij gaat 'zeer waarschijnlijk' in hogere beroep.



Loonen trad vorig jaar op als expert in een rechtszaak rond een familiedrama in Noord-Brabant. Een vader stak zijn vrouw dood en verwondde zijn zoon ernstig. De man was daarvoor al veroordeeld, maar zijn advocaat wilde voor het gerechtshof aantonen dat de anti-depressiva die zijn cliënt nam, hem tot deze daad zouden hebben gedreven. Loonen bestreed deze theorie.

Kwalijk

Normaal zou hij hiervoor een waarschuwing krijgen, maar juist omdat hij blijft volhouden, is gekozen voor een berisping.

Op het moment dat de verdediging Selma Eikelenboom, zelfstandig medisch expert, wilde opvoeren vroeg Loonen om het woord. Hij had ervaring met Eikelenboom en wilde vertellen dat ze onvoldoende kennis bezat. De rechters kozen ervoor om dat eerst zelf na te vragen en vroegen Loonen de zaal te verlaten. De rechters zouden die dag Eikelenboom uitsluiten als deskundige, maar wel toelaten als getuige. Loonen had echter in de tussentijd het Brabants Dagblad verteld dat Eikelenboom een 'charlatan' was. Een oordeel waaraan hij later vast zou houden.



De medisch tuchtrechters nemen het Loonen kwalijk dat hij naar de pers stapte omdat de rechter hem het woord niet gaf, en zich vervolgens 'krenkend, onzakelijk en bewust op de persoon' uitliet. Loonen heeft onvoldoende duidelijk kunnen maken waarom Eikelenboom ongeschikt is. Normaal zou hij hiervoor een waarschuwing krijgen, maar juist omdat hij blijft volhouden, is gekozen voor een berisping, een zwaardere maatregel. Directe consequenties heeft dat niet, maar een oordeel van collega-artsen in het tuchtcollege wordt doorgaans door medici als zwaar ervaren.

Stevig uitlaten

Loonens advocaat Geertjan van Oosten noemt de uitspraak 'eenzijdig'. "De kennis van deze mevrouw zit op het niveau van een basisarts maar ze doet wel ferme uitspraken. Mijn cliënt heeft dat aan de kaak willen stellen, soms moet je je daarvoor ook zelf stevig uitlaten."



Het pleidooi van Eikelenboom dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar zou zijn door anti-depressiva, vond overigens geen gehoor, precies zoals Loonen had geadviseerd. De man werd veroordeeld tot zeven jaar celstraf - drie jaar meer dan de rechtbank eerder had opgelegd - en tbs met dwangverpleging.



Volgens een woordvoerder van het centraal medisch tuchtcollege in Den Haag zijn er zelden tuchtzaken waarin het gaat om artsen die elkaar beledigen.