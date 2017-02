Jan Kleinnijenhuis − 07/02/17, 08:10

© afp. De afgelopen jarne zijn duizenden suikerrietkappers in Midden-Amerika overleden aan de nierziekte CKDu.

Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad wil een methode om een nierziekte tegen te gaan uitrollen, maar wetenschappers vinden dat veel te vroeg.

Er is meer tijd en onderzoek nodig om aan te tonen dat het protocol werkt

Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad wordt teruggefloten door de groep onderzoekers waar het de afgelopen jaren mee heeft samengewerkt in Midden-Amerika. Daar werd gezocht naar een manier om een levensgevaarlijke nierziekte te voorkomen die vooral suikerrietkappers treft. De methode die werd getest, wil Solidaridad op grote schaal gaan uitrollen, maar de wetenschappers waarschuwen in een gisteren uitgegeven verklaring dat helemaal niet bewezen is dat de methode werkt.



Het project La Isla de Viudas, ofwel eiland van de weduwen, ging in 2014 van start met een donatie van bijna 3 miljoen euro van de Nationale Postcodeloterij. Doel van het project destijds was het vinden van manieren om het ontstaan van de nierziekte CKDu te voorkomen bij arbeiders op suikerrietplantages. In Midden-Amerika alleen zijn de afgelopen jaren vele duizenden suikerrietkappers overleden aan de ziekte.

'Te vroeg'

Wetenschappers testten de afgelopen jaren in El Salvador een protocol waarin suikerrietkappers meer rust, schaduw en toegang tot schoon drinkwater krijgen. Volgens Solidaridad heeft het onderzoek van de afgelopen jaren voldoende aangetoond dat het protocol 'effectief is in het voorkomen van nierfalen en de progressie van de ziekte wordt vertraagd of gestopt'.



Die bewering wordt tegengesproken door de groep onderzoekers die bij het project is betrokken. "Het is te vroeg om te concluderen dat onze interventie nierziekte voorkomt", stellen zij onder meer in een gezamenlijke verklaring. Er is meer tijd en onderzoek nodig om aan te tonen dat het protocol werkt. Zij vrezen dat de steun voor het ontwikkelde programma afbrokkelt als later blijkt dat het toch niet helpt om het ontstaan van de nierziekte te voorkomen. "Dat gaat ten koste van arbeiders en gemeenschappen die afhankelijk zijn van fundamenteel onderzoek."



De wetenschappers hebben de verklaring gestuurd naar bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de productie of verwerking van suikerriet.



Het onderzoeksproject had eigenlijk drie jaar moeten duren, maar is volgens twee betrokken onderzoekers voortijdig beëindigd. Onderzoeker Catharina Wesseling hekelt de claim van Solidaridad over de bewezen effectiviteit van de methode om nierziekte tegen te gaan. "Dit is een vals weergeven van de onderzoeksresultaten. Solidaridad laat hiermee zien geen respect te hebben voor de suikerrietwerkers die ze zeggen te willen helpen."

Overheadkosten

Solidaridad werkte in het onderzoeksproject samen met de Amerikaans-Nicaraguaanse niet-gouvernementele organisatie La Isla Foundation. Directeur Jason Glaser zet vraagtekens bij de manier waarop het geld in het project is besteed. Zo zijn er flinke verliezen geleden als gevolg van de gedaalde koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de munt waarin de meeste uitgaven werden gedaan. Daarnaast vindt Glaser dat er veel geld is opgegaan aan overheadkosten en communicatie.



Solidaridad spreekt zelf tegen dat het onderzoeksproject voortijdig wordt beëindigd, of dat er een tekort is aan financiële middelen. "Er is een nieuwe programmering ontwikkeld voor de komende jaren, in meerdere landen in de regio en met zowel bestaande als nieuwe partners", zegt de organisatie in reactie op vragen. De organisatie zegt dat, ondanks het feit dat het onderzoek niet is afgerond, 'de effectiviteit van de 'rust, water, schaduw'-methodiek afdoende intern en extern is gevalideerd om op grotere schaal te worden toegepast'.