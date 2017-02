Door: Niels Markus − 06/02/17, 23:38

© Hollandse Hoogte. Krikke krijgt in Den Haag te maken met een verdeelde raad en een gespleten stad.

'Een sterke verbinder, met liefde voor de grote stad'. Dat hoopt de Haagse gemeenteraad te vinden in Pauline Krikke, die Jozias van Aartsen zal opvolgen als burgemeester van Den Haag.

De raad koos het Eerste Kamerlid van de VVD vanavond tijdens een besloten raadsvergadering met meerderheid van stemmen. Op 17 maart wordt Krikke geïnstalleerd.



Met de keuze voor Krikke komt er een einde aan de vier grote steden als mannenbolwerken. Den Haag had voor het aantreden van Van Aartsen vijf maanden lang Jetta Klijnsma als waarnemend burgemeester. Annie Brouwer-Korf was tussen 1999 en 2008 burgemeester van Utrecht. Amsterdam en Rotterdam hadden nooit een vrouw als eerste burger. Wel krijgt de Hofstad na Van Aartsen opnieuw een VVD'er aan het roer, met de 'ruime bestuurlijke ervaring' waar de stad naar op zoek was. Krikke, geboren in Sneek op 9 mei 1961, kwam in 1994 in de Amsterdamse gemeenteraad. Twee jaar later werd zij wethouder van economische zaken.



Ze pronkte graag met de bedrijven die ze naar de hoofdstad haalde. Ze bleef wethouder tot 2001, toen zij burgemeester werd van Arnhem. Bij haar komst als burgemeester durfde Krikke de bezem door het ambtenarenbestand te halen: zes personeelsleden op het gemeentehuis werden ontslagen of op een andere functie gezet. Als burgemeester voerde ze een stevig beleid tegen coffeeshops, waarvan er volgens haar te veel waren. Ze werd in de Gelderse stad gezien als een liberaal in hart en nieren, met een sociaal gevoel. Daarin lijkt ze op haar voorganger in Den Haag. Krikke zocht de Arnhemmers op en kreeg daarvoor waardering.



Na drie jaar burgemeesterschap in Arnhem kwam er kritiek van de gemeenteraad. Fractievoorzitters vonden haar te onzichtbaar en 'geen boegbeeld voor de stad'. Bovendien was ze niet altijd open naar buiten toe. Ook raakten onderzoeken naar discriminatie en vriendjespolitiek bij de Arnhemse politie aan haar gezag als burgemeester. Ze kon haar twee ambtstermijnen wel uitzitten.

Ervaring

In 2015 werd Krikke directeur bij het Scheepvaartmuseum, maar daar vertrok ze na ruim een jaar weer, na een conflict met de raad van toezicht. Sinds eind mei 2015 is zij senator voor de VVD. Die functie zal zij beëindigen wanneer zij burgemeester wordt. De keuze voor Krikke past in de traditie van de Hofstad politici met ruime ervaring als burgemeester aan te stellen. Bovendien heeft ze een 'uitgebreid netwerk', met 'uitgebreide ervaringen in vraagstukken in de openbare orde en samenwerking binnen een college van b en w', zoals voorzitter Rachid Gernaoui van de Haagse vertrouwenscommissie de keuze toelichtte. Een punt uit de profielschets waar Krikke nog niet aan kan voldoen is de omgang met sociale media. De raad zocht een burgemeester die ook op Facebook en Twitter uit de voeten kan. Van Aartsen had niet zoveel op met 'de twitterij', en Krikke heeft ook nog geen account op de berichtenservice.



Krikke krijgt in Den Haag te maken met een verdeelde raad, die dat vanavond opnieuw bewees door lang te vergaderen over de voordracht. De keuze kwam na half 11 's avonds, het debat was om 8 uur begonnen. Een vertrouwenscommissie had twee kandidaten uit een totaal van negen mannen en twee vrouwen aan de raad gepresenteerd, waarna een meerderheid dus voor Krikke koos. Wie de andere kandidaat was is onbekend. Naast een explosieve gemeenteraad krijgt de nieuwe burgemeester te maken met een gespleten stad. Het sjieke zand en het volkse veen groeien uit elkaar. Kinderen uit achterstandswijken komen terecht op zwarte scholen, waarop ze moeilijk opklimmen. In geen andere stad is de scheidslijn tussen gekleurde oude wijken en de witte duurdere buurten zo groot.

Afscheid Van Aartsen

Oud-minister Jozias van Aartsen (69) neemt per 1 maart afscheid in Den Haag. Zijn termijn liep eigenlijk tot hij in december 70 wordt, maar hij wil zijn opvolger de tijd geven zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In de tijd dat Van Aartsen burgemeester was, zette hij Den Haag op de kaart als 'Stad van Vrede en Recht'. Hij kreeg kritiek op zijn functioneren tijdens demonstraties door jihadisten in de zomer van 2014. Hij weigerde zijn vakantie af te breken, ondanks herhaalde oproepen in de media.



Later kreeg het Haagse politiekorps forse kritiek na de dood van Mitch Henriquez door hardhandig politieoptreden. Van Aartsen kondigde maatregelen aan om discriminatie bij de politie terug te brengen. Afgelopen weekend nog laakte de burgemeester de 'simplistische, panklare' oplossingen die populisten bieden. In de Haagse raad, waar de PVV de grootste partij is, ondervond de oud-minister aan den lijve en met tegenzin de opkomst van het populisme.