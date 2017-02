06/02/17, 23:16 − bron: ANP, AP

© epa. Parlementsvoorzitter John Bercow (midden) zal niet meewerken aan een uitnodiging aan president Trump om de Britse parlementsleden toe te spreken.

De voorzitter van het Britse lagerhuis, John Bercow, wil niet dat de Amerikaanse president Donald Trump het parlement komt toespreken. Trump brengt dit jaar een staatsbezoek aan Groot-Brittannië.

Bercow zei dat hij al tegen een speech van Trump was voordat de Amerikaanse president een inreisverbod afvaardigde voor inwoners van zeven overwegend islamitische landen. Maar na dit verbod is hij er nog meer op tegen, liet de parlementsvoorzitter weten. "Wat dit huis (het parlement) betreft, voel ik heel sterk onze weerstand tegen racisme en tegen seksisme, en onze steun aan gelijkheid voor de wet en een onafhankelijke rechterlijke macht. Dit zijn enorm belangrijke overwegingen."



Donald Trump werd uitgenodigd door Theresa May toen zij vorige maand een bezoek bracht aan Washington. Bercow verduidelijkte dat hij 'alles zal doen te voorkomen dat Trump wordt uitgenodigd' door het lagerhuis of het hogerhuis. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat Trump een uitnodiging zal krijgen. De Britse parlementsvoorzitter is een van de functionarissen die moet instemmen met een uitnodiging aan buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders om de parlementsleden toe te spreken.



Het is ongebruikelijk dat een parlementsvoorzitter zich zo expliciet uitlaat, omdat van hem verwacht wordt dat hij zich onpartijdig opstelt. Bercow is evenwel niet de enige die problemen heeft met Trump. Een online petitie tegen het staatsbezoek van Trump heeft al 1,8 miljoen handtekeningen en zal later deze maand worden besproken door parlementsleden, al zijn die niet gebonden aan de petitie.