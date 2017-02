Door: Sander Becker − 06/02/17, 19:32

© afp. Francois Fillon en zijn vrouw Penelope

Frankrijk Strijdbaar en met ingehouden woede probeerde François Fillon zich vanmiddag terug te vechten in de politieke arena. De Franse presidentskandidaat van de rechtse Les Républicains lag anderhalve week spartelend op zijn rug, vanwege 'Penelopegate'. Nu slaat hij terug en belooft hij zijn campagne des te fanatieker te vervolgen.

Echtgenote Penelope deed 'eenvoudige maar noodzakelijke klussen', zegt Fillon.

Fillon wendde al zijn redenaarstalent aan om de beschuldigingen van zich af te schudden. Ja, hij had zijn vrouw en kinderen ingehuurd als parlementair assistent. Maar daar was niets illegaals aan en de familie zou wel degelijk concreet werk hebben verricht. Echtgenote Penelope deed bijvoorbeeld 'eenvoudige maar noodzakelijke klussen'. Ze bekeek Fillons post, hield zijn agenda bij en verving hem soms op bijeenkomsten.



Voor zulke taken is het niet vreemd om aan een academisch geschoolde 3.677 euro netto per maand te betalen, aldus Fillon. Als je dat jarenlang doet, krijg je bruto al snel een bedrag van honderdduizenden euro's dat schandalig hoog klinkt. Daarmee probeerden zijn politieke tegenstanders hem nu dus zwart te maken, zei Fillon.

Onacceptabel

Juridisch valt hem niets te verwijten, maar moreel wel, erkende de politicus. Hij noemde het 'een fout' om zijn familieleden in te huren als parlementair assistent. Lange tijd was dat weliswaar een gewone, legale praktijk, maar de Fransen vinden het duidelijk niet meer acceptabel. Fillon had dat eerder moeten inzien, zei hij, en voor die onachtzaamheid bood hij zijn excuses aan. Maar hij voegde eraan toe dat hij drie jaar geleden met de praktijk was gestopt, terwijl sommige van zijn felste critici er nog altijd mee doorgaan.



Zeer schadelijk voor Fillon was het vorige week opgedoken fragment van zijn vrouw Penelope, die in 2007 in een Brits tv-interview had gezegd dat ze nooit als 'assistente' van haar man had gewerkt. Maar volgens Fillon bedoelde ze alleen dat ze zich nooit 'ondergeschikt' tegenover hem had opgesteld, maar steeds als gelijke. De Britse journaliste zou Penelope de afgelopen week hebben gebeld om te zeggen dat ze het misverstand persoonlijk betreurde. Maar volgens Franse media ontkent de journaliste dit en voegt Fillon een nieuwe leugen toe aan alle eerdere.

Tweede ronde presidentsverkiezingen

Komt het tot een strafzaak, dan is de Republikeinse voorman uitgespeeld

De vraag is nu of de Fransen de verdediging van Fillon zullen slikken. In de peilingen zakt hij steeds verder weg. Hij staat nu op de derde plaats, achter de rechts-populistische Marine Le Pen en de links-liberale Emmanuel Macron. Zo wordt het erg moeilijk om nog door te dringen tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, in mei. Ook het justitiële onderzoek naar Fillons praktijken kan hem nog noodlottig worden. Komt het tot een strafzaak, dan is de Republikeinse voorman uitgespeeld en wordt Macron volgens alle peilingen de nieuwe president.