Redactie − 06/02/17, 14:50

© Trouw. Toeristen met rolkoffers in het centrum van Amsterdam op weg naar hun Airbnb-accomodatie.

Maar liefst elf appartementen verhuurde een woningeigenaar in de Kerkstraat in Amsterdam met behulp van sleutelbedrijf Iamb&b. Daarmee had de exploitant meer een illegaal hotel dan een private onderneming en dat kwam hem op een boete van 297.000 euro te staan, 13.500 euro per accommodatie.

De verhuur was niet volgens de regels die voorschrijven dat een woning maximaal zestig dagen per jaar mag worden verhuurd aan maximaal vier personen. "Dit is het prototype van een illegaal hotel," aldus wethouder Laurens Ivens (Wonen). Het is de eerste keer dat de gemeente zo'n hoge boete oplegt.



Volgens Ivens is het een belangrijk signaal voor de sleutelbedrijven, die verhuurders helpen met de exploitatie. "In de praktijk werken zij regelmatig samen met illegale hotels. Als zij weten dat de woningen te vaak in de verhuur staan, of dat daar meer dan vier toeristen in zitten, zijn zij ook verantwoordelijk", aldus Ivens tegen Het Parool.



Het is de gemeente niet gelukt om de illegale hotels direct te sluiten omdat ze door de brandweer niet als 'onveilig' konden worden aangemerkt. Mochten de hotels opnieuw worden betrapt dan volgt wel sluiting. De eigenaar van het sleutelbedrijf Iamb&b heeft laten weten de boete aan te zullen vechten.



Door de nieuwe afspraken met Airbnb zullen volgens Ivens dit soort illegale hotels binnenkort niet meer via de huizenverhuur te vinden zijn. Daarin is afsgesproken dat de site autmatisch dit soort grootschalig verhuur opspoort en onmogelijk maakt.