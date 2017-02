Door: Nienke Schipper − 06/02/17, 14:11

© reuters. Bondskanselier Angela Merkel en Aras Modamani.

De selfie met Angela Merkel die de 19-jarige Syrische vluchteling Aras Modamani maakte, is inmiddels wereldberoemd. En in het kielzog de vluchteling zelf ook. Niet tot zijn genoegen, want Modamani's foto wordt regelmatig door de oppositie gekaapt om het vluchtelingenbeleid van Merkel te bekritiseren.

Dat zijn foto wordt misbruikt om het ruimhartige vluchtelingenbeleid van de Bondskanselier te hekelen, zit Modamani niet lekker. "Het is gericht tegen Merkel, niet tegen mij. Maar het moet maar eens afgelopen zijn", zei de Syriër tegen het tijdschrift Der Spiegel. Daarom vraagt hij Facebook nu via de rechter om meer actie te ondernemen tegen het nepnieuws waarbij zijn foto wordt gebruikt.



Modamani maakte de foto in september 2015 in het kamp waar hij verbleef na zijn vlucht naar Duitsland. Inmiddels woont hij bij een gastgezin, volgt een taalcursus en werkt bij een McDonald's. Als hij de taal beter beheerst, wil hij naar de universiteit. Modamani is blij met de kansen die Duitsland hem heeft gegeven, al hoopt hij ooit weer terug te kunnen naar zijn vaderland.



Daarom kan hij het niet verkroppen dat Merkels oppositie zijn selfie heeft gekaapt. Zo dook zijn foto op na de aanslagen in Brussel, en werd de selfie in een foto gemonteerd waarop de ravage van de kerstmarkt in Berlijn te zien was met het bijschrift 'dit zijn Merkels doden'. Modamani vreest dat de manier waarop de foto wordt misbruikt hem in de toekomst zal blijven achtervolgen. Hij eist daarom dat Facebook voortaan voorkomt dat zijn foto wordt gepubliceerd bij berichten over terroristische aanslagen.

Aansprakelijkheid

Modamani's advocaat Chan-jo Jun heeft vaker zaken tegen Facebook geleid waarbij hij het platform aansprakelijk wilde stellen voor de haatpreken die erop verschijnen. Tot dusver met weinig succes. Nu is de eis dat berichten met de foto van Modamani niet meer mogen worden gedeeld en dat het plaatsen van de foto automatisch wordt geblokkeerd.



Of Modamani en zijn advocaat deze zaak zullen winnen is maar de vraag. Moet de rechter Facebook verplichten om berichten vooraf te filteren op onwenselijke inhoud? Volgens de huidige richtlijnen zijn sociale media verplicht malafide inhoud te verwijderen nadat ze er over zijn geïnformeerd, iets dat in de praktijk maar zelden gebeurt. Volgens Jun laten Facebooks interne richtlijnen bovendien te veel ruimte voor eigen interpretatie en zijn ze ruimer dan de Duitse wet.



Facebook zegt dat veel meldingen die binnenkomen niet in strijd zijn met de Duitse wet. Sociale media juridisch verplichten om vooraf content te screenen en te weigeren zou inbreuk kunnen zijn op de vrijheid van meningsuiting. Het is aan de rechter om daar een uitspraak over te doen. Facebook heeft inmiddels wel toegezegd binnenkort met een 'dit is nepnieuws-knop' te komen. Daarmee wordt het melden van het soort laster waar Modamami en Merkel slachtoffer van zijn een stuk eenvoudiger.