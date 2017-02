Redactie − 06/02/17, 10:20

© Urban Petra. Volkert van der G. in de Amsterdamse rechtbank.

Volkert van der G., de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, hoeft niet terug de cel in. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald.

Het Openbaar Ministerie had verzocht hem weer voor een jaar vast te zetten omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden.

Moeizame relatie

Van der G. kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam Volkert van der G. vervroegd vrij, maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) hield hij zich niet aan de voorwaarden. Daaronder vallen een contactverbod met de nabestaanden, een mediaverbod en een meldplicht bij en toezicht door de reclassering.



Vooral de moeizame relatie met de reclassering was voor het OM reden om Van der G. terug achter de tralies te willen. De moordenaar van Pim Fortuyn zou de reclassering hebben geprovoceerd. Van der G. gaf uitsluitend standaardantwoorden, ontweek vragen en ging waar mogelijk de discussie aan. Voor de reclassering was het daardoor onmogelijk om een beeld te krijgen hoe het met Van der G. gaat en hoe het met het recidivegevaar staat, aldus de officier van justitie. Het OM wilde dat Van der G. een jaar terug de cel in zou gaan.

Wantrouwen

Volgens Van der G. verliep het contact inderdaad niet altijd soepel, maar dat zou het gevolg zijn van zijn wantrouwen in de reclassering. Die is er in zijn ogen niet op uit om hem te helpen, maar wil hem laten struikelen. Van der G. voelt zich daardoor onveilig en klapt dicht.



Uit zijn tien pagina tellende verklaring bleek dat hij gemiddeld 78 vragen van de reclassering per gesprek kreeg. Een 'karrevracht' aan vragen die hij allemaal irrelevant vindt, maar die hij naar eigen zeggen zo goed en kwaad als het kan, heeft beantwoord.



Van der G. wil de touwtjes in handen houden, aldus het OM. Hij lijkt te denken dat hij een vrij man is, maar zit nog altijd een deel van zijn achttienjarige gevangenisstraf uit voor de moord op Pim Fortuyn. Daarom diende het OM in december een zogenoemde 'vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling' in.