Door: Kristel van Teeffelen − 06/02/17, 15:45

© Urban Petra. Volkert van der G. in de Amsterdamse rechtbank.

Van beide kanten zal aan herstel van vertrouwen moeten worden gewerkt. Met die boodschap van de rechters werden het Openbaar Ministerie en Volkert van der G. vanmorgen huiswaarts gestuurd. De moordenaar van Pim Fortuyn hoeft niet voor een jaar terug de cel in zoals het OM wilde. Maar hij is wel verplicht om de reclassering te vertellen hoe het met hem gaat.

De rechters vinden in tegenstelling tot het OM 'basale' informatie echter voldoende. Dat wil zeggen dat Van der G. bijvoorbeeld vertelt over zijn bezigheden en zijn plannen. Maar verplichten dat hij volledig inzicht geeft in zijn persoonlijke leven, gaat de rechters te ver.



Van der G. kwam in 2014 vrij nadat hij tweederde van zijn achttienjarige gevangenisstraf had uitgezeten voor de moord op Fortuyn. Hij kreeg een aantal regels mee. Zoals het meewerken met de reclassering, die zo moet kunnen inschatten hoe groot de kans is dat Van der G. opnieuw de fout in gaat. Maar door zijn houding maakt hij het de reclassering onmogelijk, vindt het OM. Van der G. geeft in gesprekken bijvoorbeeld standaardantwoorden en gaat continu in discussie over het nut van bepaalde vragen.



De rechtbank in Amsterdam oordeelde gisteren dat dat geen reden is hem terug naar de gevangenis te sturen. Van der G. geeft wel degelijk basale informatie, concluderen ze op basis van gespreksverslagen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat hij zich staande houdt in de maatschappij en weliswaar nog geen baan heeft, maar wel bezigheden, een gezin en een dak boven zijn hoofd. De gesprekken met de reclassering laten bovendien sinds kort weer een 'stijgende lijn' zien.

Gevoelig

De uitspraak is een gevoelige slag voor het OM. Al sinds zijn vrijlating vecht Van der G. de voorwaarden aan. En vaak met succes. Een gebiedsverbod wist hij bijvoorbeeld geschrapt te krijgen. Hoewel hij ook tevergeefs een poging deed van de verplichte inhoudelijke gesprekken met de reclassering af te komen, heeft hij het nu voor elkaar dat de rechter erkent hij niet het achterste van zijn tong hoeft te laten zien. Een hoger beroep is niet mogelijk.



Dat neemt niet weg dat de rechters hem ook wijzen op zijn eigen houding. Het zou juist in zijn voordeel werken als de gesprekken met de reclassering goed verlopen, denken zij. Want hoe beter het contact, hoe minder afspraken er op den duur nodig zijn.