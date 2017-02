Redactie − 06/02/17, 08:10

© afp. Het optreden van Lady Gaga tijdens de Super Bowl.

De american footballers van New England Patriots wonnen vannacht na een ongelofelijke comeback de Super Bowl. Ze versloegen in de finale van de National Football League de Atlanta Falcons. Het werd het na verlenging 34-28 in Houston.

Het was de allereerste keer dat een Super Bowl in verlenging werd beslist. De gevierde man aan de kant van de Patriots was running back James White, die met zijn touchdowns een achterstand van 3-21 in de eerste helft ongedaan wist te maken. Quarterback Tom Brady werd verkozen tot de Most Valuable Player.



In de pauze waren alle ogen gericht op de controversiële zangeres Lady Gaga die een optreden zou verzorgen. Amerikaanse media speculeerden of Gaga een politiek statement zou maken, aangezien ze eerder openlijk kritiek uitte op het beleid van president Trump. Maar de zangeres koos voor een boodschap van eenheid: "We zijn een natie onder God, ondeelbaar en met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen", zei Gaga.



Lady Gaga maakte haar entree met een bungeejump vanaf het dak van het stadion. Daarna zong ze een medley van haar grootste hits Edge Of Glory, Poker Face, Born This Way, Telephone en Just Dance. Ze droeg een zilveren outfit met glimmende buttons, ontworpen door Donatella Versace. De Amerikaanse media waren niet onverdeeld enthousiast over de show. "Strakke choreografie die goed was uitgevoerd, al voelde het soms wat steriel", schreef de krant USA Today. "Een leuke maar ondermaatse show", concludeerde Daily News.

Politieke statements

Collega beroemdheden waren enthousiaster over de show, zo bleek uit hun reacties op de sociale media. Zangeres Katy Perry bejubelde Gaga's bungeejump: "Ik wil daar een gif van, nu! Bravo Lady Gaga!". Ook de dochter van president Trump, Ivanka Trump, complimenteerde de zangeres: "Geweldig optreden", twitterde ze. "Goed gedaan Lady Gaga peace en love", twitterde Beatles-drummer Ringo Starr na het optreden.



De politieke statements kwamen deze Super Bowl vooral uit de hoek van de adverteerders. Meerdere bedrijven lieten weten wat hun standpunt is. Huizenverhuursite Airbnb kwam met de duidelijkste boodschap. Het filmpje toonde verschillende gezichten met het onderschrift 'Wij accepteren het'.



Haarproductenfabrikant 'It's a 10' benaderde de nieuwe politieke situatie in de Verenigde Staten met humor: "vier jaar slecht haar, dus het is nu aan jullie om dat goed te maken met geweldig haar". Niet alle adverteerders durfden een duidelijk standpunt in te nemen. Veel grote bedrijven als CocaCola kozen voor de veilige weg en gebruikten een oud reclamefilmpje.