column Eindelijk, op de avond van de Super Bowl hoeven Amerikanen het even niet meer over politiek te hebben. Maar lukt dat ook? Nee, ondervond bierbrouwer Budweiser, die per ongeluk een spotje maakte dat je als anti-Trump zou kunnen uitleggen.

Go Patriots! Op Super Bowl Sunday mogen journalisten in de VS hun objectiviteit laten varen. Wie in New England woont, waarvan Boston toch wel de culturele hoofdstad is, pleegt zo'n beetje verraad als hij niet even laat merken dat hij meeleeft - ook al vindt hij American football verder een afschuwelijke (en ook nog eens saaie) sport.



Ruim honderd miljoen tv-kijkers denken daar duidelijk anders over: zoveel werden er zondagavond (tegen middernacht Nederlandse tijd) verwacht. Dat waren er zeker drie keer zoveel als naar de beëdiging van Donald Trump keken, en daar waren net zo goed MIT-studenten bij als houthakkers in New Hampshire: in het politiek verdeelde Amerika zorgt football voor meer saamhorigheid dan het ceremonieel rond het staatshoofd.



Het is fijn om zo'n neutraal onderwerp te hebben als je iemand tegenkomt van wie je verder niet weet wat zijn politieke, religieuze of filosofische kijk op het leven is. "Wat denk je van de Patriots de laatste tijd?" is altijd een goede binnenkomer.



En nadat zondagochtend een presentator van Fox News was uitgevallen naar een commentator die Donald Trump wat al te kritiekloos steunde ("Kom nou toch, Mercedes!!") was een draai naar de Super Bowl zijn manier om het weer gezellig te maken: "Ga jij kijken?" Dikke glimlach meteen: "Natúúrlijk!"

Maar helemaal zonder politieke krasjes is het football-feest ook weer niet. Halverwege is er een optreden van Lady Gaga, bepaald geen neutrale artiest, vorig jaar onbeschroomd Clinton-aanhanger. Zal die zich aan het verzoek houden niet over politiek te beginnen? Over de sloophamer die Donald Trump loslaat op de nalatenschap van president Obama? Over de vluchtelingen en andere buitenlanders die een visum kregen en toch niet het land in mochten, tot een rechter dat voorlopig rechtzette?

En dan zijn er de tv-reclames. Die zijn in de loop der jaren bijna net zo belangrijk geworden als het voetbal zelf. Bedrijven steken zo'n vijf miljoen dollar per stuk in een video die iedereen moet ontroeren, verbazen of laten lachen. Ze worden voorbesproken en gerecenseerd (bekijk ze allemaal hier). Ze blijven doorgaans ver van de politiek - tenzij natuurlijk een politicus ze laat maken, zoals in 2016 enkele Republikeinse kandidaten deden.



Maar nu de politieke sfeer zo verhit is, wordt zelfs een neutrale advertentie tegen die achtergrond beoordeeld. Zo maakte Budweiser een filmpje over een van de oprichters van het bedrijf, Adolphus Busch. Als straatarme immigrant kwam hij naar Amerika, suggereert de spot, niet helemaal conform de waarheid. Hij reist met de nodige ontberingen naar het Westen en ontmoet wantrouwen vanwege zijn Duitse afkomst. Maar als hij in St. Louis - aan de bar natuurlijk - een andere Duitser met verstand van bier tegenkomt, weet je: de rest is geschiedenis, die je kunt kopen en opdrinken.



Toen het filmpje werd gemaakt, had Anheuser-Busch, maker van Budweiser bier, het merk van de gewone man, nog geen idee dat veel van de gewone mannen van Amerika voor Donald Trump zouden stemmen. En dat die zo snel al zou overgaan tot het 'extreem inspecteren' van de immigratie-verzoeken van vluchtelingen, en vooral van duizenden moslims uit zeven verdachte landen. Maar zo is het gelopen.



De gevolgen waren voorspelbaar. Sommige conservatieven roepen op tot een boycot van Budweiser, en progressieven - nou nee, je hoort van weinig progressieven dat je nu vooral Budweiser moet gaan drinken. Daar is het veel en veel te slap voor. Maar het filmpje deugt.