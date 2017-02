Redactie − 05/02/17, 19:52

© EPA.

De omstreden muur in de door Serviërs en Albanezen gedeelde Kosovaarse stad Mitrovica is zondag afgebroken. Het verdwijnen van de muur is bedoeld om de spanningen tussen Servië en Kosovo te verlichten.

De 100 meter lange en twee meter hoge muur werd gebouwd in januari. Volgens de burgemeester van Noord-Mitrovica, Goran Rakic, diende deze om verkeer te weren uit een voetgangerszone die werd ingesteld nabij de brug over de Ibar. Die brug verbindt het overwegend Servische noorden van de stad met het grotendeels Kosovaars/Albanese zuiden.



Vanuit Pristina, de hoofdstad van Kosovo, werd de muur beschouwd als een politieke daad om de verdeeldheid in de stad te behouden. De spanningen tussen beide landen liepen de afgelopen tijd op. Servië laat zijn aanspraken op Kosovo weer hardop gelden. Onlangs zette het land een trein op de rails richting Kosovo waarop in 21 talen 'Kosovo is Servisch' geschreven stond.



De twee Balkanlanden kwamen eind januari in Brussel na overleg met de Europese Unie overeen om de onderlinge relaties te verbeteren. Maar in het dagelijks leven liggen de spanningen nog aan de oppervlakte liggen. Trouw-correspondent Thijs Kettenis maakte deze week in Kosovo een reportage over de Servische enclaves in de Kosovaarse stad Orahovac, die steeds meer wegkwijnen.



Kosovo is Servisch, vinden ze daar ook, maar in praktische zin valt dat lastig vol te houden. "Af en toe ga ik naar een café beneden in de stad", zegt de 21-jarige Stevan Sari van achter de toonbank. Zijn waar staat uitgestald in stellingkasten tegen de muur; groenten en fruit liggen te verpieteren in dozen op de grond. "Maar ik voel me daar nooit ontspannen. Iedereen gaat weg zodra het kan. Ze verkopen hun huizen voor bijna niets aan Albanezen."



