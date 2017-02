05/02/17, 18:32 − bron: ANP

© ANP.

De medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal (bij Rotterdam) die vrijdag werd neergestoken door een patiënt, is overleden. De instelling meldde dat hij zondagmiddag is overleden aan zijn verwondingen.

Een arrestatieteam pakte de vermoedelijke dader, een 44-jarige man, kort na de aanval op. Wat hem heeft bezield en hoe hij erin kon slagen de medewerker neer te steken, is nog onduidelijk. Naast het strafrechtelijke onderzoek is een intern onderzoek opgestart.



Het slachtoffer was 25, liet het Openbaar Ministerie weten. Hij werkte nog maar sinds kort voor De Kijvelanden. Het personeel heeft 'met grote verslagenheid' gereageerd op zijn dood.



Ook staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is 'geschrokken van het afschuwelijke incident', liet hij via zijn woordvoerster weten. Zijn medeleven gaat uit naar familie en vrienden van het slachtoffer en medewerkers van de kliniek.



De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.