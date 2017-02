Redactie − 05/02/17, 16:17

© epa. President Duterte, hier op een bijeenkomst in M'lang, in het noorden van de Filipijnen.

Discussie De Filipijnse president Duterte heeft laatdunkend gereageerd op een oproep van de rooms-katholieke kerk in het land om het dodelijke geweld in het land te beëindigen. Volgens Duterte heeft de kerk met de oproep 'alle realiteitszin verloren'.

© reuters. Carlos Ronquillo, terwijl hij praat over de drugsoorlog van Duterte.

De woorden van Duterte zijn een reactie op een brief van katholieke bisschoppen. Zij stelden zaterdag dat de gewelddadige drugsoorlog onnodig veel bloedvergieten veroorzaakt. Het waren de grootste woorden van de kerk sinds Duterte zijn drugsoorlog startte.



De kerk is geschokt over het feit dat veel mensen op de Filipijnen onverschillig staan ten opzichte van het geweld, en het bloedvergieten soms juist zelfs toe lijken te staan. Duterte heeft volgens hen een terreurbewind ingesteld, waarbij de verantwoordelijken voor de doden niet ter verantwoording worden geroepen.



Het is niet de eerste keer dat de invloedrijke katholieke kerk een vuist probeert te maken tegen Duterte, onder wiens gezag al duizenden mensen zijn gedood omdat zij volgens de president betrokken waren in de drugshandel. In augustus spraken de bisschoppen zich kritisch uit in een verklaring die tijdens een mis werd voorgelezen.



Duterte reageerde zondag in harde bewoordingen, zoals hij wel vaker doet tegen priesters. "Als jullie katholieken geloven in jullie priesters en bisschoppen, blijf dan bij ze. Als jullie naar de hemel willen, ga dan naar de hemel. Maar als jullie de drugsstroom willen beëindigen, ik ga naar de hel. Volg me."