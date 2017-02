Door: Niels Markus − 05/02/17, 20:30

Economie Anja Kuiters wilde hem toch eens met eigen ogen zien. Dus nam ze met haar moeder Willemien vanuit Schiedam de metro naar de Markthal in Rotterdam. Mooi gebouw, vinden ze, maar ze hebben niks gekocht. "Alles is twee keer zo duur." Ze lopen de gewone markt op, op zoek naar goedkopere noten.

Na een flitsend begin is de Markthal nu een zorgenkindje

Bijna tweeënhalf jaar staat hij nu in Rotterdam, maar na een flitsend begin is de Markthal nu een zorgenkindje. Zo'n tien kramen staan leeg: sommige 'versunits' zijn bedekt met zeil, andere zijn tijdelijk opgevuld met houten bankjes. Een aantal ondernemers heeft bovendien een kort geding aangespannen tegen de eigenaar. Donderdag praat de gemeenteraad over de overdekte markt, nadat wethouder Maarten Struijvenberg al een bemiddelingspoging deed tussen de eigenaar en de kraamhouders.



En dat terwijl de kooplui eind oktober 2014, nog geen maand na de opening, de miljoenste bezoeker al begroetten. Maandenlang stonden er rijen voor de ingang. De immense hal zorgde voor media-aandacht en zorgde ervoor dat meer toeristen Rotterdam ontdekten.



Die toeristen komen nog steeds. Af en toe stopt een hop-on-hop-offbus - ook zo'n nieuw fenomeen in Rotterdam - naast de hal. Donderdag ligt cruiseschip AIDAprima aan de Wilhelminapier. Duitse en Chinese cruisereizigers komen vlug in de Markthal kijken.Ze nemen een selfie voor de stroopwafelkraam en een foto van de enorme planten en insecten op het gewelfde dak. Nadat ze een kaasje of een patatje hebben gekocht, vertrekken ze weer.



De gewone Rotterdammer

In het begin kon je rekenen wat je wilde. De mensen kwamen toch wel.

Meer nog dan een toeristische trekpleister moest de Markthal een plek voor alle Rotterdammers worden. Niet alleen een markt voor dure vis en exclusieve bonbons, maar ook voor je wekelijkse kaas, vlees en groente.



Kaasverkoper Mark Cromwijk ziet die gewone Rotterdammer wél bij zijn kraam. "We stonden vroeger op de markt in de wijk Delfshaven. Die klanten zie ik hier nog terug. Net als klanten uit Hendrik-Ido-Ambacht, Maassluis en Ridderkerk. De dagjesmensen die een kaasje meenemen zijn alleen maar extra voor ons." Al erkent de kaasboer dat je nu eenmaal makkelijker een stuk kaas aan een toerist verkoopt dan een entrecote, een speltbrood of een boeket narcissen.



Cromwijk denkt dat veel marktkooplui de eerste maanden te hoge prijzen hebben gerekend. "In het begin kon je rekenen wat je wilde. De mensen kwamen toch wel." Die ondernemers krijgen nu het deksel op de neus, zegt hij: de mensen doen hun boodschappen nu gewoon op de naastgelegen buitenmarkt.



Ook Cromwijk heeft zich aangesloten bij de ongeveer dertig kraamhouders die een kort geding hebben aangespannen tegen eigenaar Klépierre. De rechter moet zich uitspreken over de servicekosten die volgens de marktkooplieden 'explosief' zijn gestegen: voor sommigen met meer dan 200 procent. Dat gaat om een paar euro's op een huurprijs van in totaal 90 euro per dag, maar het tikt wel aan.



Aan het eten ligt het niet. Maar de sfeer rond de Markthal is zo negatief.

Moet de Markthal dan maar een horecahal worden, zoals al wordt geopperd? De restaurants en eetkraampjes lopen nog goed. Cas Leenders van tapasrestaurant Pinchos ziet dat niet zitten. "Iedereen kan wel drankjes verkopen of horeca gaan doen, maar wat als de klanten er gewoon niet zijn?" Hij had het vorig jaar ook drukker dan nu. En zijn zaak werd nog wel verkozen tot 'beste tapaszaak van Nederland'. "Aan het eten ligt het niet. Maar inmiddels begint de sfeer rond de Markthal zo negatief te worden."



Gooi er een goeie marketingcampagne tegen aan, flexibiliseer de openingstijden en probeer het binnenklimaat te verbeteren, zegt Leenders. Nu is het in de winter vaak koud en in de zomer heet. "Het lijkt nu soms meer een steriele fabriek dan een gezellige hal."



Leenders hoopt dat er snel een oplossing gevonden wordt. "Voor Rotterdam zou het een groot verlies zijn als je hier over twee jaar kunt karten of schaatsen."