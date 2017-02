04/02/17, 23:33 − bron: ANP

© ANP. Cigdem Yuksel met de Zilveren Camera 2016.

Fotografe Cigdem Yuksel heeft de Zilveren Camera 2016 gewonnen, de prijs voor de beste journalistieke foto van het jaar. Dat werd zaterdag bekendgemaakt in Hilversum. Yuksel wint de prijs voor de serie Syrian child labour, over Syrische vluchtelingenkinderen die in Turkse fabrieken lange werkdagen draaien om goedkope producten te maken voor de Europese consument.

© Cigdem Yuksel. Een beeld uit de winnende fotoserie van Cigdem Yuksel over Syrische kinderen die in Turkije werken onder erbarmelijke omstandigheden.

De jury was onder de indruk van de kleuren en sterke composities van haar foto's, maar ook van het feit dat de serie 'ons als Westerse consumenten confronteert met de consequenties van onze politieke en economische keuzes". Yuksel, die op dit moment als freelance fotograaf voor de Volkskrant werkt, won in de categorie Nieuws Internationaal (serie).



Winnares Yuksel kon in eerste instantie weinig anders uitbrengen dan 'Wow, wow, wow, wow!" Later bedankte ze haar collega's en de jury.

De winnaar van vorig jaar, fotograaf Eddy van Wessel, werd in deze categorie tweede met zijn serie 'De Weg naar Mosul', die (deels) in Trouw werd gepubliceerd.



Documentairemaker, fotograaf en arts Ruben Terlou won de prijs voor vernieuwende fotojournalistiek voor zijn fotoserie Langs de oevers van de Yangtse, waarin hij een beeld geeft van het huidige China. Hij maakte daarover ook een tv-serie voor de VPRO. Terlou droeg zijn prijs op aan Karen de Bok, de onlangs overleden hoofdredacteur tv van de VPRO, 'die mij de kans en het vertrouwen heeft gegeven om bij de VPRO een programma te maken".



De prijsuitreiking vond plaats in Museum Hilversum. Daar zijn de genomineerde en winnende foto's tot en met 12 maart te zien.