04/02/17

Amerikanen demonstreren op het Regan National Airport in Arlington.

Inreisverbod Passagiers uit de zeven landen waarvoor president Donald Trump een inreisverbod had afgekondigd, worden weer toegelaten in vliegtuigen naar de Verenigde Staten. Nu de rechter het verbod tijdelijk heeft opgeschort, zijn zij met een geldig visum weer welkom. Op Twitter noemde Trump het oordeel van de rechter 'belachelijk'.

De Amerikaanse immigratiedienst heeft luchtvaartmaatschappijen laten weten dat zij mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië weer mogen meenemen. KLM liet weten de boodschap te hebben ontvangen. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij is daar naar eigen zeggen 'verheugd' over.



Ook zustermaatschappij Air France en Qatar Airways nemen weer passagiers mee uit de zeven islamitische landen. Dat maakten zij vanochtend bekend.

Opgeschort

Bob Ferguson, aanklager voor de staat Washington.

Een federale rechter in Seattle besloot het inreisverbod voor inwoners van de zeven moslimlanden tijdelijk op te schorten. Hij maakte daarbij duidelijk dat de sinds ruim een week geldende restricties voor toegang tot de VS direct konden worden opgeheven. Die inreisbeperkingen waren het gevolg van een door Trump ondertekend presidentieel decreet.



De zaak tegen het decreet was aangespannen door de staat Washington en kreeg later bijval van Minnesota. De zaak werd verder gesteund door enkele grote internationale bedrijven, waaronder Amazon en Microsoft. In totaal wordt in vier staten geprocedeerd tegen het decreet. Volgens tegenstanders ondervinden inwoners schade van de maatregel, en werkt deze discriminatie in de hand.



De rechter in Seattle (de grootste stad van Washington) maakte duidelijk dat de staten het recht hebben dit soort federale maatregelen aan te vechten. "Niemand staat boven de wet, zelfs de president niet", zei Bob Ferguson, aanklager voor de staat Washington.

'Schandelijk'

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Feb 04 00:00:00 MET 2017

Woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer liet enkele uren na de uitspraak weten dat het Witte Huis zo snel mogelijk in beroep zal gaan tegen de beslissing van de rechter. Hij noemt het oordeel van de 'neprechter' 'schandalig', een woord wat in de tweede versie van de persverklaring ontbreekt. Volgens Spicer is het inreisverbod wel degelijk wettelijk.



"Het decreet van de president is bedoeld om het land te beschermen en hij is degene die de grondwettelijke autoriteit en verantwoordelijkheid heeft om het Amerikaanse volk te beschermen", is in de mededeling te lezen.



Trump liet zelf via Twitter weten het besluit 'krankzinnig' te vinden. Hij zegt het besluit van 'deze zogenaamde rechter' te zullen terugdraaien.

Gevolgen

Wat het blokkeren van het decreet door de rechter precies voor gevolgen gaat hebben voor de inwoners van de zeven moslimlanden, is nog niet duidelijk. Na hevige protesten door het hele land en op vliegvelden in grote steden als Los Angeles en New York, en een vliegensvlugge aanklacht en uitspraak in de staat New York, maakte de regering vorig weekend bekend dat het inreisverbod toch niet gold voor mensen met een permanente verblijfsvergunning ('green card').



De schattingen over het aantal visa dat is ingetrokken sinds Trump het inreisverbod uitvaardigde lopen uiteen. The Washington Post onthulde vrijdag dat het om meer dan 100.000 visa zou gaan. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft het rond de 60.000 visa.