Redactie − 03/02/17, 22:09

© anp. Minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking.

Dertien landen hebben zich inmiddels aangesloten bij het fonds van minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) dat de gevolgen van een antiabortusbesluit van de nieuwe Amerikaanse regering ongedaan moet maken. Ook internationale organisaties steunen het initiatief.

Sinds Ploumen haar plannen bekendmaakte, kreeg ze ruim bijval van over de hele wereld. Op haar instagrampagina reageerden ook Amerikanen enthousiast, 'Love the Netherlands', en 'Sorry dat onze regering bestaat uit oude witte vrouwenhaters', schreven zij.



Inmiddels heeft Ploumen meer internationale steun. Canada, België, Luxemburg, Zweden en Finland hebben inmiddels publiekelijk hun steun voor het fonds uitgesproken. Andere landen treden later naar buiten. Als het aan Ploumen ligt kan daar nog meer steun bij. In de Wereld Draait Door liet ze vanavond weten dat ze een groot internationaal popconcert ook wel ziet zitten om meer geld in te kunnen zamelen.



Het kabinet stort in ieder geval al 10 miljoen euro in het fonds. Ook andere landen zullen nog volgen. Hoeveel zij gaan overmaken wordt naar alle waarschijnlijkheid op 2 maart duidelijk, dan is er een internationale conferentie in België over het onderwerp.



Ploumen richtte het fonds op als reactie op een besluit van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zette vorige week zijn handtekening onder een besluit dat de financiering van organisaties die veilige abortus aanbieden in ontwikkelingslanden per direct stopzet. Hiermee lopen die landen in een klap zo'n 600 miljoen dollar mis. Dat bedrag wordt ook gebruikt voor gezinsplanning, seksuele voorlichting, verstrekken van de pil en condooms en begeleiding bij bevallingen.



Ook veel particulieren vanuit verschillende hebben zich inmiddels gemeld bij Ploumen. Daarvoor is een website opgezet (www.shedecides.eu). Daar hebben mensen intussen al meer dan 140.000 euro op gestort.