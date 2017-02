Door: Marco Visser − 03/02/17, 23:00

© ANP.

Crisiswetten Donald Trump draait wetten terug die na de financiële crisis zijn ingevoerd om uitwassen bij banken te voorkomen.

Nog even en dan is de financiële sector in de Verenigde Staten waarschijnlijk verlost van regels die banken en verzekeraars als knellend ervaren. President Donald Trump ondertekende vanavond een aantal decreten waardoor zijn regering kan beginnen met de ontmanteling van de zogeheten Dodd-Frank Act.



Deze wet, eigenlijk meer een stelsel van wetten, uit 2010 was het antwoord van de regering Obama op de financiële crisis. In 2300 pagina's staat beschreven hoe de overheid de risico's van het Amerikaanse financiële syteem kan beperken. Bijvoorbeeld door grote banken onder strenger toezicht te plaatsen, handel in avontuurlijke financiële producten moeilijker te maken en door een nieuwe toezichthouder op te richten die Amerikanen beschermt tegen rommelhypotheken.



"Een ramp", zei Trump deze week over Dodd-Frank. Volgens hem is de prijs voor al die beschermende maatregelen te hoog. Het kost miljarden aan extra bureaucratie en Amerikaanse banken kunnen door regels hun dominante positie in de wereld niet vasthouden, stelde zijn belangrijkste economisch adviseur Gary Cohn in de The Wall Street Journal. Volgens deze oud-zakenbankier kunnen Amerikanen zonder de strenge regels 'betere keuzes en betere producten krijgen'.

Bescherming van Trumpland

De Republikeinen zullen de druk moeten weerstaan van consumentenorganisaties.

Het is niet zo dat de financiële sector morgen al volop kan speculeren met derivaten en rommelhypotheken kan verkopen. Dat is volgens Cohn ook niet de bedoeling. Daarnaast kan Trump niet met één handtekening een compleet stelsel van wetten ongedaan maken. Daarvoor heeft hij de hulp van het Congres nodig.



Democraten verzetten zich tegen het terugdraaien van de crisiswetten. De Republikeinen zullen de druk moeten weerstaan van consumentenorganisaties die ongetwijfeld luid zullen protesteren. De Dodd-Frank Act beschermt miljoenen Amerikaanse huiseigenaren tegen hypotheekverstrekkers met dubieuze leningen. Het waren dit soort leningen waarmee de financiële crisis in de VS begon. Dat voelden niet alleen banken, maar ook tientallen miljoenen Amerikanen in de Midwest, het gebied dat tegenwoordig Trumpland heet.

America first-visie

Een vooraanstaande Republikein riep de Fed op de onderhandelingen in Bazel te staken.

De crisiswetten van de regering Obama regelen ook hoe de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, moet omgaan met failliete banken. Net als in Europa is het in de VS sinds een aantal jaren lastiger een bank te redden met overheidsgeld. Trump mag de belastingbetaler uitleggen waarom hij deze regel wil terugdraaien.



De America first-visie van Trump was deze week ook zichtbaar in het debat over nieuwe internationale regels voor banken. In het Zwitserse Bazel praten de 27 grootste economieën ter wereld over nieuwe regels waaraan banken moeten voldoen. Een vooraanstaande Republikein riep de Fed op de onderhandelingen in Bazel te staken, totdat Trump ambtenaren heeft benoemd die niet het internationale, maar het Amerikaanse belang voorop stellen.