Redactie − 03/02/17, 18:14

© anp. VVD-leider Mark Rutte op campagne in het ROC Mondriaan.

Verkiezingen Aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart mogen 28 partijen meedoen. Dat besluit nam de Kiesraad vanmiddag. 31 partijen hadden zich opgegeven.

De drie partijen die vandaag afvielen waren Trots op Nederland, de Vrouwenpartij en Respect. Zij mogen niet met de verkiezingen meedoen omdat ze geen waarborgsom hadden betaald. Trots op Nederland heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen om het besluit aan te vechten. De partij noemde de gang van zaken ongrondwettelijk en een "poppenkast''.



Met een loting kregen de deelnemende partijen vanmiddag een plek op de kieslijst toebedeeld. De huidige partijen in de Tweede Kamer kregen de eerste elf plaatsen, met de VVD als grootste bij de laatste verkiezingen op nummer 1. Van de nieuwkomers komt de Ondernemerspartij van Hero Brinkman op 12, VoorNederland op 13 en Denk op 14. Artikel 1 van Sylvana Simons komt op 21.



Het aantal partijen dat dit jaar meedoet valt hoger uit dan gebruikelijk. Bij de laatste verkiezingen in 2012 deden nog maar 21 partijen mee. Sinds 1971 en 1981 hebben er niet meer zoveel partijen meegedaan aan de verkiezingen. Het grootste aantal partijen ooit deed mee met de verkiezingen van 1922, toen stond de teller op 53 partijen.



De deelnemende partijen zijn echter niet in alle kiesringen vertegenwoordigd. Van de 28 partijen, doen maar 16 partijen mee in alle kiesringen. Artikel 1 van Sylvana Simons doet mee in 18 kiesringen, alleen in Leeuwarden en Assen ontbreekt de partij.



De bekendmaking van de Kiesraad liep vanmiddag enige vertraging op omdat de raad langer nodig had alle gegevens te controleren. Sommige partijen hadden die pas op het laatste moment ingeleverd.

Meer kiezers uit buitenland

Niet alleen zijn er dit jaar aanzienlijk meer partijen, ook het aantal Nederlanders dat zich vanuit het buitenland heeft aangemeld om te stemmen is veel hoger dan voorgaande jaren.



Tot nu toe hebben zich al ruim 70 duizend Nederlanders op deze manier aangemeld. In 2012 lieten ruim 40 duizend kiezers in het buitenland zich registreren. Het opkomstpercentage lag met ruim 88 procent (bijna 36.000 stemmen) zeer hoog.



Vooral de VVD en D66 hebben doorgaans veel aanhang in het buitenland. Hoewel de inschrijving inmiddels is gesloten, kan het aantal nog hoger worden omdat de gemeente Den Haag nog bezig is met tellen. Volgende week wordt het precieze aantal duidelijk.