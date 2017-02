redactie − 03/02/17, 10:41

© reuters. Het Louvre in Parijs.

Schietincident Bij het Louvre-museum in Parijs heeft een man vanochtend een soldaat aangevallen met een machete terwijl hij 'Allahu akbar' riep, meldt de Franse politie. Soldaten hebben daarop vijf keer geschoten.

De politie vermoedt dat de man een terroristische aanval wilde plegen en dat hij alleen handelde. Er is wel een tweede persoon aangehouden omdat die zich verdacht gedroeg. In de tas van de aanvaller zijn geen explosieven gevonden.



Medewerkers van het Louvre zeggen dat bezoekers die al in het museum waren tijdens de aanval, binnen worden gehouden. De omgeving is op last van de politie geëvacueerd. De aanvaller zou zwaar gewond zijn geraakt.



Het Franse ministerie van binnenlandse zaken noemt de situatie 'ernstig'.



Dit bericht wordt aangevuld.