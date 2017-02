Redactie − 03/02/17, 22:27

© reuters. Er is vijf keer geschoten op de aanvaller, die ernstig gewond raakte.

Schietincident De man die vrijdag bij het Louvre in Parijs een terreuraanslag wilde plegen met een kapmes is afkomstig uit Egypte. Dat heeft officier van justitie François Mollins vanavond bevestigd tijdens een persconferentie.

De man van 29 vloog op 26 januari vanuit Dubai naar Parijs. Hij verbleef daar op een toeristenvisum dat een maand geldig was. Vanochtend viel hij bij het Louvre-museum in Parijs een soldaat aan terwijl hij 'Allahu akbar' (God is groot) riep. De soldaat schoot daarop vijf keer op de man.



De soldaat liep slechts lichte verwondingen op, maar de aanvaller raakte ernstig gewond. De minister van Binnenlandse Zaken van Egypte is door zijn ambassadeur in Parijs op de hoogte gebracht van zijn vermoedelijke identiteit. De Egyptenaar was niet bekend bij de Franse politie.



De aanval vond plaats bij het Carrousel du Louvre, een druk winkelcentrum bij het beroemde museum. Bezoekers die al in het museum waren tijdens de aanval werden eerst binnengehouden, terwijl de omgeving werd geëvacueerd. Rond het middaguur werden de afzettingen weggehaald en konden de bezoekers het museum weer verlaten.



De Franse president François Hollande veroordeelde de daad van de Egyptenaar vanmiddag en zei dat er 'geen twijfel bestond over de terroristische aard van deze actie'. Ook de Franse politie gaat uit van een terroristische aanslag. Nog niemand heeft de actie van de man opgeëist.



Frankrijk werd de afgelopen twee jaar meerdere keren opgeschrikt door aanslagen van extremistische moslims, waarbij in totaal meer dan 230 mensen omkwamen. Binnen drie maanden zijn er presidentsverkiezingen, waarbij veiligheid en terreurdreiging belangrijke thema's zijn.



Sinds de aanslagen in Parijs, in november 2015, is de noodtoestand van kracht in het land. Die is verlengd tot 15 juli 2017, een dag na de landelijke feestdag quatorze juillet.