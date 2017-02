Door: Hans Nauta − 03/02/17, 08:50

Rapport Het gaat goed in Engeland, maar het wordt binnenkort wel jongleren met de wisselkoers, het loonniveau en de inflatie.

Wat is er goed gegaan? Onze maatregelen hebben meer effect gehad dan verwacht Mark Carney

De Britse economie groeit veel harder dan de Engelse centrale bank had verwacht na het Brexit-referendum. Voor 2017 voorziet de bank nu een groei van 2 procent, tweeënhalf keer zoveel als de bank in augustus vorig jaar voorspelde. In november dacht de bank aan maar 1,4 procent groei.



Wat ging er mis bij die eerdere voorspellingen? Bij de presentatie van het Inflatierapport van de Bank of England gisteren draaide president Mark Carney de vraag liever om: "Wat is er goed gegaan? Onze maatregelen hebben meer effect gehad dan verwacht."



Carney doelde op de rente-verlaging met 0,25 procent en de uitbreiding van het opkoopprogramma van schuldpapieren met 70 miljard pond per maand sinds augustus. Maatregelen die de economie door onzekere tijden moesten helpen, doordat banken meer krediet kunnen verstrekken aan het bedrijfsleven. Nu heeft Groot-Brittannië een van de best presterende economieën in de wereld, met een groei van 0,6 procent in het vierde kwartaal van 2016.



Wat zeker helpt, is dat de wereldeconomie aantrekt, zei Carney, en in het bijzonder noemde hij het vertrouwen onder investeerders in de VS sinds het aantreden van president Trump, die de vennootschapsbelasting wil verlagen en de infrastructuur wil vernieuwen.

Inflatie

Als de bestedingen teruglopen, gaan we stimuleren, als de lonen stijgen, trekken we de teugels aan Mark Carney

Verder heeft het de centrale bankier enorm verrast dat de Britse consumenten geld zijn blijven uitgeven. Anders dan investeerders lijken ze immuun voor de onzekerheid rond de Brexit. Ze sparen weinig, net zo weinig als voor de financiële crisis die in 2007 begon, en kopen meer op krediet. Dat vertrouwen van consumenten noemt Carney begrijpelijk: "Krediet is beschikbaar en goedkoop, de arbeidsmarkt draait goed en de salarissen blijven op peil". De werkeloosheid zal in 2017 iets stijgen en uitkomen op 5 procent.



Maar komend jaar worden consumenten ook op de proef gesteld, zei Carney, als de inkomensgroei van 2 tot 3 procent volledig verdampt door de snel oplopende inflatie. In december bedroeg die nog 1,6 procent. Voor februari verwacht de bank dat het gemiddelde prijsniveau met 2 procent stijgt om begin 2018 uit te komen op 2,8 procent. Directe oorzaak is de val van het pond: de koers staat 18 procent onder de piek van november 2015. Door de zwakkere munt betaalt Groot-Brittannië meer voor import, wat ervoor zorgt dat consumentenprijzen gaan stijgen.



Gewoonlijk streeft de centrale bank naar een stabiel inflatieniveau van 2 procent. Maar nu is de kans groot dat de bank de inflatie wat langer boven die 2 procent laat hangen, zei Carney, omdat inflatie-remmende maatregelen ook de economische groei en de werkgelegenheid zouden raken. Het is jongleren met de wisselkoers, het loonniveau en de inflatie.



"Als de bestedingen teruglopen, gaan we stimuleren, als de lonen stijgen, trekken we de teugels aan", zei Carney, die een groei van 1,6 procent voorspelt voor 2018 en 1,7 voor 2019.

Brexit-reis

De bestemming is duidelijk, maar we hebben de nodige bochten en afslagen voor de boeg Mark Carney

Dat zijn heel precieze cijfers, maar er zijn genoeg factoren die ervoor kunnen zorgen dat het anders loopt. Zoals de Brexit. "De Brexit-reis is nog maar net begonnen", zei Carney. "De bestemming is duidelijk, maar we hebben de nodige bochten en afslagen voor de boeg."



Hoewel de bank in de voorspellingen rekening houdt met het vertrouwen onder investeerders in de VS, zei Carney dat de toespraak van premier May over de 'harde Brexit' weinig invloed heeft gehad op het rapport. Daarvoor liggen haar opties te ver uit elkaar: van walk away tot een handelsakkoord met de EU. Hetzelfde geldt voor de gesprekken die Groot-Brittannië voert met landen buiten de EU over mogelijke handelsverdragenn: denk maar aan May's bezoek aan Trump en de 100-miljoen-ponddeal die ze met de Turkse president Ergodan sloot over gevechtsvliegtuigen. Te prematuur volgens de bank om die effecten mee te nemen.



De Bank of England liet de rente in Groot-Brittannië onveranderd op het historisch lage niveau van 0,25 procent. Ook nam de centrale bank geen extra stimuleringsmaatregelen. De beslissing om de rente ongemoeid te laten werd unaniem genomen.