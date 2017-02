Redactie − 02/02/17, 17:58

© EPA. Beelden van aanslagen in Turkije, zoals deze in Izmir, mogen voortaan niet meer worden uitgezonden.

De persvrijheid in Turkije wordt nog verder ingeperkt. Televisiestations mogen voortaan geen live beelden meer tonen van terroristische aanslagen.

Zenders mogen van de waakhond voor radio en tv (RTÜK) voortaan alleen nog verklaringen van officiële instanties uitzenden en actuele nieuwsberichten onderaan het scherm laten meelopen zonder de kreet 'breaking' te gebruiken, meldt de Turkse krant Hürriyet.



Video's en foto's van explosies en terreurdaden zijn, tenzij beschikbaar gesteld door de autoriteiten, uit den boze. Ook beelden van de paniek, chaos en activiteiten na een aanslag zijn door RTÜK in de ban gedaan, met een beroep op de noodtoestand die na de mislukte staatsgreep werd afgekondigd. Het is verslaggevers en correspondenten ter plaatse niet langer toegestaan 'gezwollen taal te bezigen die kan leiden tot onrust'. Kritiek en commentaar worden ook niet geduld.



De raad van toezicht heeft de vertegenwoordigers van de zenders woensdag op de hoogte gebracht van het nieuwe beleid en van de sancties bij overtreding van de regels. Zenders die zich er niet aan houden,gaan tijdelijk op zwart.



Eerder werden sociale mediasites als Twitter bij een aanslag al uit de lucht gehaald of werd er een verbod afgekondigd om beelden uit te zenden. Tot nu toe werd daar zelfs door de meest regeringsgezinde omroepen geen gehoor aan gegeven en stonden er ook geen sancties op.

Merkel: handhaaf fundamentele rechten

Bondskanselier Angela Merkel heeft in een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangedrongen op handhaving van een aantal fundamentele rechten in Turkije, waaronder de vrijheid van meningsuiting.



Ze vindt het in de nasleep van de mislukte staatsgreep in juli juist belangrijk dat verschillende meningen kunnen worden geuit en dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht gescheiden blijven in Turkije. "Oppositie hoort bij democratie", zei Merkel in het gesprek dat tweeënhalf uur duurde.