Transferperiode De staartclubs in de eredivisie haalden in januari spelers waar dan ook vandaan. Aad de Mos: 'Als ik de transferlijst doorkijk, zegt 80 procent van de namen me niets.'

Voetbalanalist Aad de Mos maak je weinig meer wijs. Transfers in de winterstop? "Noodverbanden bij clubs die kennelijk geen of te weinig visie en beleid hebben", zegt de oud-trainer. "Ze laten zich ringeloren door zaakwaarnemers. Het is ruilhandel."



De KNVB sprak in het gebruikelijke persbericht na de afsluiting van de winterse transferperiode, dinsdag middernacht, van een record. De bond registreerde vorige maand 151 transfers, al of niet op huurbasis, van spelers in, uit of naar Nederland - grofweg een derde méér dan in de voorgaande vijf winters.



Veel? In kale cijfers wel, ja. Maar zo opwindend is zeker de tussentijdse transferperiode in Nederland al jaren niet meer, en van groot geld is ook bepaald geen sprake - niet vreemd natuurlijk in een klein voetballand dat relatief weinig te besteden heeft.

Suikeroom

Roda JC haalde negen nieuwe spelers, onder wie zeven buitenlanders, na de entree van een nieuwe suikeroom, een Zwitserse Rus. Er kwamen er vier bij ADO Den Haag en Go Ahead Eagles, dat in zee ging met Manu. Als oud-Feyenoorder, die in Rotterdam ooit een belangrijk Europees doelpunt maakte en vervolgens in de Engelse eerste divisie nauwelijks aan spelen toekwam, staat hij model voor de kwaliteit van én de onzekerheid rond veel spelers op de 'wintermarkt'.



En o ja, PEC Zwolle verlaat zich op twee jongelingen van nota bene buitenlandse topclubs, Bouy van Juventus en Ongenda van Paris Saint-Germain - spelers uit (denk aan de woorden van De Mos) het netwerk van de bij die clubs 'geïnfiltreerde' zaakwaarnemer Raiola.

Huiswerk goed gedaan

Zo wordt zo'n transferperiode dan opgeklopt, maar veel zal er zeker in de Nederlandse top niet veranderen.

Onze topclubs? Die kunnen niet zo veel in januari, als ze het al zouden willen en als het al nodig zou zijn. Grote, meer of minder gearriveerde spelers (voor grote bedragen) komen niet naar Nederland, en bovendien zitten de selecties voor Nederlandse begrippen redelijk tot goed in elkaar. "Feyenoord en PSV hebben hun huiswerk vóór het seizoen kennelijk goed gedaan", analyseert De Mos.



Alleen Ajax kocht een speler in wat het hogere segment zou kunnen zijn. De Braziliaan Neres, een tiener nog, werd aangetrokken voor twaalf miljoen euro, een naar Nederlandse maatstaven onderhand uitzonderlijk hoog bedrag - voor een speler ook nog die ruimte krijgt om zich aan te passen en zo niet als een versterking voor de kortste termijn lijkt te worden gezien.



Ajax nam tevens het 17-jarige Kroatische talent Trograncic over van Bayern München. Hij heet al de 'nieuwe Kroos', naar de eminente Duitse international die het middenveld van Real Madrid bestuurt. Neres zou de 'nieuwe Neymar' zijn, opvolger van Barcelona's Braziliaanse aanvaller.



Zo wordt zo'n transferperiode dan opgeklopt, maar veel zal er zeker in de Nederlandse top niet veranderen. Koploper Feyenoord vervolgt zijn weg met zijn voorlopig toereikende selectie. PSV liet de aanvallers Jozefzoon (Brentford) en Narsingh (Swansea) vertrekken naar Engeland, en kon al eerder in januari middenvelder Van Ginkel evenals vorig seizoen huren van Chelsea. Die heette - over opkloppen gesproken - bij zijn terugkeer in Eindhoven een 'kampioenenmaker'. Vorig seizoen scoorde hij acht keer voor PSV, dat Ajax nog inhaalde. Kanttekening: halverwege had PSV toen een achterstand van drie punten op Ajax, toch iets anders dan de acht van nu op Feyenoord (en weer drie op Ajax). "Het getuigt van niet al te veel creativiteit om terug te grijpen op iets van het verleden", zegt De Mos. "Bovendien werd PSV volgens mij kampioen door Smeets (die in de laatste speelronde voor De Graafschap tegen Ajax scoorde, red.) en Ajax."

Denken in kwantiteit

De balans, en het vervolg? De staartclubs in de eredivisie roerden zich in een poging om met spelers waar dan ook vandaan het tij te keren.



Met een Nederlandse blik op het buitenland zagen we spelers met zo'n particuliere ambitie verkassen. De bij Manchester United naar het derde plan verdrongen Depay hoopt bij Olympique Lyon een nieuwe start te kunnen maken.



In het noorden van Frankrijk, bij Lille, treffen de door Ajax verstoten vleugelspelers El Ghazi en Kishna elkaar weer - de eerste daar gebracht door de zaakwaarnemer van wereldster Ronaldo, de tweede door, jawel, Raiola.



In Nederland trok dinsdag een van de laatste transfers nog de aandacht, die van doelman Krul van Ajax naar AZ. De international speelde in Amsterdam niet één keer in het eerste team en was daarvoor langdurig geblesseerd. AZ was bereid de gok te wagen. Want Krul mag voor altijd de penalty-killer van Oranje (WK 2014) zijn, een gok is het nu toch enigszins. Zoals mede-subtopper Heerenveen de Noorse tiener Odegaard van Real Madrid in bruikleen nam - een verondersteld wonderkind waarvan je je toch afvraagt waarom ze dat naar de Nederlandse provincie laten afzakken.



Kan het veel uitmaken? "Er wordt in kwantiteit gedacht", zegt Aad de Mos, erkend voetbalvolger. "Als ik de transferlijst doorkijk, zegt 80 procent van de namen me niets. Je ziet het in België ook: clubs halen een speler of zeven, acht en denken het voor de media en de supporters goed te doen. Ik ga zondag bij Roda JC-Ajax op het puntje van mijn stoel zitten", zegt De Mos. "Is Roda JC geen degradatiekandidaat meer, krijgt Ajax een tikkie? Ik geloof er niet in."