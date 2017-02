Bendert Zevenbergen − 02/02/17, 11:02

© ANP.

Telecom KPN zag de omzet en winst opnieuw dalen. Consumenten blijven het bedrijf trouw, zakelijke klanten zoeken hun heil elders.

Bestuursvoorzitter Eelco Blok van KPN stelt zich tijdens de persconferentie terughoudend op over de toekomst van het voormalige staatsbedrijf. "Het is te vroeg om te zeggen dat de omzetdaling dit jaar gaat stoppen", zegt Blok, die verder geen concrete voorspellingen wil doen.



De omzet van KPN staat al jaren onder druk. Deze daalde in 2016 met 3,4 procent naar 6,78 miljard euro. Het was de zoveelste omzetdaling op rij. In 2008 waren de totale verkopen van KPN nog ongeveer tweemaal zo hoog, al werd krimp ook veroorzaakt door de verkoop van onderdelen als het Duitse E-plus.



Ook de winstgevendheid houdt niet over. De nettowinst over 2016 daalde met 29 procent naar 370 miljoen euro. KPN kijkt zelf liever naar het brutowinstcijfer voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen. Deze kwam in 2016 uit op 2,43 miljard euro, vrijwel gelijk aan een jaar eerder. Beleggers zijn weinig enthousiast. Het aandeel daalde vorig jaar met 19 procent, terwijl de index van de 25 belangrijkste beursfondsen met 1,7 procent steeg.

De pijn van KPN

KPN zet voor zakelijke klanten in op de verkoop van nieuwe technologische diensten.

KPN ondervindt hevige concurrentie van onder meer Ziggo, dat in Nederland over een eigen glasvezelnetwerk beschikt. Ziggo fuseerde eerder met UPC en ging vorig jaar samenwerken met Vodafone. Het biedt nu net als KPN een gecombineerd pakket diensten aan: internet, (interactieve) televisie en vast en mobiel bellen. Telefoniebedrijven Tele2 en T-Mobile vissen met scherpe tarieven naar telefonie-klanten die geen andere diensten willen afnemen.



De pijn van KPN zit hoofdzakelijk bij de zakelijke klanten. "We bereiken op deze markt nog geen zichtbare resultaten", aldus Blok. KPN zet voor zakelijke klanten in op de verkoop van nieuwe technologische diensten, zoals externe data-opslag. De groei is hier echter te laag om de daling in traditionele telefoondiensten te ondervangen. De omzet aan zakelijke klanten daalde vorig jaar met 7,6 procent.

Concurrentie

In de markt voor consumenten ziet het er voor KPN beter uit. "De concurrentie was in 2016 enorm, desondanks wisten we hier groei te bereiken. Zowel in aantallen klanten, maar ook in opbrengsten per klant", aldus Jan Kees de Jager, financieel bestuurder van KPN en oud-minister van financiën.



KPN is succesvol met het aanbieden van gecombineerde pakketten aan consumenten. Klanten vinden het afnemen van verschillende diensten van een en dezelfde aanbieder volgens KPN prettig en het bedrijf hoeft minder uit te geven voor marketing. Het telecombedrijf ziet verder een grote toekomst op de televisiemarkt. "Het leveren van video-diensten wordt belangrijker en gaat ten koste van het kijken naar traditionele televisie", aldus Blok.

Mogelijke wetgeving

Er zijn al voldoende wettelijke waarborgen die ervoor zorgen dat de dienstverlening niet in gevaar komt.

Blok moet niet veel hebben van mogelijke wetgeving die de overheid in staat stelt om in te grijpen bij overnames door buitenlandse kopers van Nederlandse bedrijven die van nationaal belang zouden zijn. Drie jaar geleden ketste een bod van het Mexicaanse América Movil op KPN af. Minister Henk Kamp beloofde daarop met wetgeving te komen. Vorig jaar mengde het kabinet zich actief in het bod dat het Belgische Bpost deed op het Nederlandse PostNL. De Tweede Kamer oefent sindsdien extra druk uit op Kamp om snel met wetgeving te komen.



"Dergelijke wetgeving is niet nodig", zegt Blok. "Wij zijn een beursfonds. Een nieuwe eigenaar zal blijvend investeren om zijn klanten goed te kunnen bedienen. Er zijn daarnaast al voldoende wettelijke waarborgen die ervoor zorgen dat de dienstverlening niet in gevaar komt."



Daarnaast zijn er volgens Blok alternatieven, zoals concurrent Ziggo.